不列颠·哥伦比亚省高等法院驳回动物保护组织诉状

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠·哥伦比亚省最高法院的法官驳回了一个野生动物保护组织的起诉书。那份起诉书告的是省政府的野生动物官员杀死了一头小熊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该省保护毛皮动物协会的律师在提交给法庭的起诉书中说，按照省的野生动物保护法，不能杀害那些没有对人类和财产造成威胁的野生动物。而省立公园的管理人员却在2016年5月在道森·奎克区杀死了一头黑熊幼崽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC / Tiana Jackson

高等法院的法官韦色罗尔（G.C. weiseluoer）却选择接受公园对为何要杀死那头小熊的决定，并说，保护区的工作人员有更灵活的权利决定如何处置野生动物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此事件起源于2016年5月6日，道森·奎克区的居民蒂娜·杰克逊（Tiana Jackson）在她家附近发现一头显然是孤儿的黑熊幼崽。她决定先把熊崽放回家放在狗笼里以保证安全，然后打电话给皇家骑警，警方随后联系了野生动物保护官员米卡·科勒尔（Micah Kneller）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科勒尔来到杰克逊的家中，带走了熊崽。后来觉得不适合送到庇护所，就用安乐死的方法把小熊处置了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杰克逊和保护皮毛动物组织说，事实上，当时已经有一个野生动物庇护所同意接受这个熊仔了，科勒尔应该把小熊送过去才对。于是他们决定上告法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们的诉讼状中要求限制动物保护工作人员杀害动物的权力，并说保护野生动物是对公共利益负责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们要求修改省《野生动物保护法》中对“从事履行其职责的官员”可以决定如何处置野生动物并免除处罚的条文，因为这意味着，官员可以随意用安乐死的方法处理野外无法生存的野生动物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在法院拒绝受理此案之后，动物保护组织在其网站上表示了失望，并说正在咨询律师，考虑下一步如何行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada