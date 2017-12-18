瑞士公共媒体面临考验，明年三月公投将决定命运

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自二十世纪初期起，世界各国陆续建立起公共媒体，首先是广播，然后是电视，现在扩大到互联网。但是随着社会、政治环境的变化，公共媒体的存在受到了批评和质疑。瑞士明年3月4日举行的公投，将在很大程度上决定该国公共媒体瑞士广电集团的命运。

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瑞士实行直接民主，公民用公投的方式直接参与立法。这个国家几乎每四个月举行一次公投。反对国会某项法案的公投只需征集到五万个签名就可以举行。如果是修改宪法，则需要在一年半中征集到十万个签名，也不过是全国选民的2%。

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明年三月份，瑞士人将决定是否取消每年452瑞郎（相当于688加元）的广播电视费。这笔钱主要用于资助公共媒体。主张取消的人认为，公共媒体没有必要存在，瑞士人完全可以收听收看私营媒体和外国媒体。

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希望保留公共媒体的人认为，对瑞士这样一个只有八百多万人口却有四种官方语言的国家来说，公共媒体对维系国家归属感，保持社会凝聚力至关重要。

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瑞士广电集团的Diccon Bewes在接受RCI英语部采访时说，如果公投通过，不仅瑞士的公共媒体命运堪忧，也可能影响到BBC等同样依赖广播电视费的其他国家公共媒体。

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