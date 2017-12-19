加拿大统计局：吸大麻的年轻人减少，年长者增加

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加拿大统计局星期一公布的最新研究显示，加拿大吸食大麻的成年人有所增加，包括上年岁的老年人，而年轻人中使用大麻的比例则在减少。

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加拿大统计局的研究依赖多个数据来源，包括统计调查、对消费习惯的评估等。估算出的数字为：2015年，全国大麻消费者约490万人，其中包括用于医疗目的和仅是为了享受。2015年的大麻消费总量为698吨大麻，比十年前的484吨增加了224吨，比1995年的324吨上升了一倍。

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© Associated Press / Jim Mone

进一步的分析显示，大麻消费量的增加主要是因为老年人群体消费大麻的人数明显增长。2015年25岁及以上的人占约三分之二，很明显年长者接触大麻的人数也在逐步增加。这与上世纪六、七十年代主要是“青年驱动”的市场有很大不同。2015年，15至17岁的未成年人中接触大麻者的比例只占6%，而1960年，估计有18％的大麻使用者是未成年人，1980年曾一度增加到22％，后来到2000年又有所回落。

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报告指出：“大麻市场的消费群体变化是与婴儿潮一代人年龄增长相一致的。正是他们在六、七十年代开始接触大麻，到现在随着他们年龄的增长，推动65岁及以上高龄人士的大麻消费比例升高。

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加拿大决定在2018年7月实现大麻合法化的主要期望之一就是，大麻合法化可以减少因使用大麻被判犯罪的人数，并限制未成年人的接触。

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前多伦多警察局局长比尔·布莱尔（Bill Blair）是推动自由党政府实行大麻合法化的重要人物之一。他以自己的经验说，加拿大年轻人使用大麻的比率可以算是“世界各国中最高的”之一。他说：“我们必须做得更好，保护我们的孩子。”

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加拿大政府推动大麻合法化的另一个目的是在降低价格挤垮黑市交易之后， 政府还可以增加税收。

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统计局的报告估计， 如果按照估计的黑市价格每克大麻7.14到8.84加元，加拿大2015年的大麻消费总值在50亿到62亿加元之间。

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上个星期，联邦财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）就大麻消费税分成与各省达成协议。给各省份75％的收入，并商定大麻合法后前两年联邦每年的税收分成上限为1亿加元。

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