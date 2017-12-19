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果断！蒙市女市长取消电动车大奖赛

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 19 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不少蒙特利尔市民认为，前市长科戴尔在今年夏天劳民伤财搞的电动汽车大奖赛是让他们在11月份的市长选举投票时抛弃科戴尔转而投普兰特女士的主要原因中的一个。

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新官上任三把火

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蒙特利尔市长普兰特宣布停办电动汽车大奖赛
蒙特利尔市长普兰特宣布停办电动汽车大奖赛 © CBC

普兰特出任市长才一个多月就做出了蒙特利尔不再举办Formula E电动汽车大奖赛的决定。

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据加拿大广播公司记者艾诺斯Elysha Enos报道，蒙特利尔新市长普兰特女士说，蒙特利尔选民已经明确表示他们不想看到市政府继续把纳税人的金钱扔进市民们不想要、政府又大手大脚乱花钱的项目。

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普兰特说，在今年5月份Formula E电动汽车大奖赛还没开始的时候，该项目会亏损得一塌糊涂的前景就已经清楚可见了。

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亏损严重

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负责组织2017年蒙特利尔Formula E汽车大奖赛的非营利组织到现在还拖欠620万加元的账单没有付，另外还借贷950万加元；这还是在蒙特利尔市政府承诺在6年时间里提供2400万加元赞助的情况下欠下的债务。

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蒙特利尔2017年电动汽车大奖赛只售出了2万5千张门票，另有2万张免费发放的门票，以减少空座太多看起来尴尬的问题。

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Formula E总公司对加拿大蒙特利尔市取消电动汽车大奖赛的决定表示吃惊和失望；并暗示可能会寻求法律途径解决蒙特利尔市政府单方面提前两年取消合同的问题。

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普兰特认为，即便最后法庭裁决蒙特利尔市要支付取消合同的赔偿金，但那也会比一年接一年的往亏损的黑洞里砸钱要便宜。

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三个选项

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普兰特指出，蒙特利尔市政府不是随便做出取消Formula E电动汽车大奖赛决定的，而是仔细考虑了三个挽救蒙特利尔电动汽车大奖赛的选项。

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一个选项是整修现有的Gilles-Villeneuve赛车场赛车道，使之适合电动汽车大奖赛的标准和需要；一个是在非市中心的地区另外修建电动汽车专用赛车场；另一个选项是推迟一年再举行下一届电动汽车大奖赛。

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最后蒙特利尔市政府决定走第三条路，推迟一年再举行Formula E电动汽车汽车大奖赛；但这条路没有走通。

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分析家们认为，蒙特利尔市长普兰特做出取消电动汽车大奖赛的决定主要是出于两个原因。一是在2017年举办电动汽车大奖赛已经亏损的情况下，在2018年再次举行Formula E电动汽车大奖赛蒙特利尔纳税人要再拿出3500万加元砸进去。第二个原因是蒙特利尔市政府向Formula E电动汽车大奖赛总公司要求推迟一年在2019年再举办电动汽车大奖赛的申请被拒绝。

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