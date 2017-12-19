瞧这画风：新民主党领袖快结婚了

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今年秋季刚刚当选为加拿大联邦新民主党领袖的辛格Jagmeet Singh素有穿着打扮新潮、特别喜欢颜色鲜艳的锡克族包头巾的名声。

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最新一张辛格与准新娘的照片再次显示了这位新民主党领袖对鲜艳颜色的喜爱。

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据加拿大广播公司记者John Paul Tasker报道，出现在社交媒体上的辛格与准新娘古尔吉兰Gurkiran Kaur Sidhu身穿旁遮普服装的照片和视频显示，辛格与古尔吉兰的好事将近。

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古尔吉兰是多伦多专门经营新潮旁遮普服装的Jangiiro公司的创办者之一。

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在此之前 HuffPost Canada 已经报道了辛格与古尔吉兰订婚的消息。

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虽然辛格的发言人否认两人已经订婚，但熟悉锡克族风俗的人士指出，辛格和古尔吉兰出席被称作 roka的社交礼仪活动说明两人的关系已经确定。

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Roka一词的意思是“停止”，也就是停止寻找伴侣，意味着着终身伴侣已经找到。

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给辛格和古尔吉兰拍照的摄影师Gagandeep Singh在其贴在社交网站上的照片下面写道：祝贺未来的加拿大总理和第一夫人举行Roka仪式。

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