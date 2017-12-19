Photo Credit: Evan Mitsui/CBC

2017年加拿大因阿片类药物丧生的人数会超过 4 千人

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 19 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大公共卫生署（ Public Health Agency of Canada ，PHAC）本周一表示，2017年上半年至少有 1,460 名加拿大人死于与阿片类药物相关的用毒品过量事件，但实际数字将远远高于这一数字，因为现在还有一些省份没有报告上半年的统计数据。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，安大略省、魁北克省和马尼托巴省目前还没有提供今年上半年与阿片类药物有关的死亡人数。

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她说，根据其他省份和地区报告的数字，预计到今年年底，阿片类药物导致的死亡人数会超过 4000人，远高于2016年的 2,861人。

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© Chris Corday/CBC

芬太尼流入街头

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Theresa Tam 医生在渥太华接受采访时说：“这是一个非常复杂的社会问题，我们正在处理这个问题，这是一场全国公共卫生危机”。

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她说，具有很强毒性的芬太尼正在越来越多地流入街头，到目前为止，在由阿片类药物导致的死亡事件中，75% 由芬太尼造成，2016年的这个比例是 53%。

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她说，芬太尼毒性很强，人们很可能第一次接触到它就会丧命。

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不列颠哥伦比亚（BC）省的21岁年轻人 Tristan Kroeker 就是这样一位受害者，他在今年 8月下旬死亡，死因是用了混有芬太尼的可卡因。

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Tristan Kroeker, 21 © CBC

BC和阿尔伯塔是“重灾区“

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加拿大广播公司报道说，BC省和阿尔伯塔省是芬太尼的重灾区，但在安大略省，阿片类药物被掺入其他毒品所导致的丧命事件也在上升。

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Theresa Tam 医生说，芬太尼危机可以蔓延到任何地区，人们不能掉以轻心。

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根据 BC 省的数据，今年1月至10月期间，该省有1208人因用毒品过量死亡，比去年同期的 683人翻了接近一倍。

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在2012年，BC省毒品过量导致的死亡事件中，只有 4% 与芬太尼有关，而今年 83% 的死亡由芬太尼所导致。

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© Briar Stewart/CBC

加拿大公共卫生署的报告显示，在阿片类药物导致的死亡中，四分之三的死者是男性，其中 30 – 39岁的人比例最高，占到 28%。

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各级政府需要重视

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近来，加拿大的大城市都已经纷纷采取措施，来应对不断严重的用毒品过量致死问题，其中包括为瘾君子提供受到监督的“注射屋”，并加强急救措施。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，许多安全注射地点最近才开始运作，要由此证明其影响还为时过早。

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© Courtesy of Canadian Drug Policy Coalition

她说，各级政府需要共同努力，为瘾君子提供更多的获得抢救和医治的机会。

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她表示，这是一个非常复杂的社会问题，在我们即将进入2018年之际，整个加拿大都需要为应对这一社会问题做好准备。

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（RCI  with  CBC ）

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