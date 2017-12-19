蒙特利尔一餐馆老板为无家可归者免费提供食物

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Raji Abi-Rached 是加拿大蒙特利尔市的一位餐馆业主，他在蒙特利尔东部的购物中心 Place Versailles 拥有一个快餐店Amir，这个星期，Raji Abi-Rached 的一个举动引起了媒体的关注。

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加拿大广播公司报道说，Raji Abi-Rached 自从5年前购买了这个快餐店后，就经常对在购物中心里闲逛的无家可归者免费提供食物，尤其在寒冷的冬季，今年，他决定让更多的人知道这个信息，带动其他餐馆业主也这样做。

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© CBC

他告诉加拿大广播公司，他回复了新任市长瓦莱丽·普兰特的一条推特，告诉市长自己在 Place Versailles 里有个餐馆，将在圣诞节前对无家可归的人免费提供食物。

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结果，这条推特被很多人转发，而且大家都纷纷赞扬，有的客户专门来到他的餐馆称赞他。

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他说：“我感到很惊讶，大家都鼓励我，如果我的做法能带动其他餐馆的话，真不错”。

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Raji Abi-Rached 补充说，魁北克人是非常慷慨的人，总是对社会进行回报。

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(RCI with CBC )

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