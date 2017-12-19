多伦多市政府拨款 20万保护湖边标志性建筑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

救生站 Leuty Lifeguard Station 是加拿大多伦多市小区 The Beach 的一个标志性建筑，已经有 97 年历史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Pras Rajagopalan/CBC

去年夏天，湖面的升高对 Leuty Lifeguard Station 构成了危险，引起市政府的注意，为了进行保护，多伦多市决定明年春季拨款 20万加元，提升这个有着历史意义的建筑物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市水边公园（Waterfront Parks）的经理 James Dann 说，将把 Leuty Lifeguard Station 原地升高 1 米至1.5米，安置在桩子上，以确保其不会受到湖水的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克里斯蒂·约翰逊（Christi Johnson）在当地拥有一家印刷品商店 Still Images，她说，当地的居民都非常担心这个救生站的状况，这是一个标志建筑，上过无数印刷品、挂历、影集，是居民和游客们在此地拍照最多的景点之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

The Leuty Lifeguard Station © Still Images Facebook

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada