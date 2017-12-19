原来避税天堂你我都有份：加拿大退休基金的海外投资

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在某个热带岛屿上成立一个空壳公司或信托基金来避税，这一直被认为是某些加拿大富豪、企业和政界人士的做法。但是CBC的一项调查显示，加拿大八大公共退休基金中有七个通过避税天堂进行投资。这意味着，有2500多万普通加拿大员工可能也沾了避税天堂的光，尽管他们在此之前并不知情。

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例如，加拿大公共退休金（CPP）拥有40%的多伦多北部407高速公路股份，其中一部分是CPP投资局通过一家位于百慕大的公司买下的。从英国伦敦通往英法之间的海峡隧道的高速铁路，一直到今年年初都是两家加拿大退休基金的资产，不过在账面上，它属于海峡群岛上的一个空壳公司。

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加拿大纳税人是吃亏了还是沾光了？

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CBC记者Zach Dubinsky说，这些加拿大退休基金和避税天堂有染，让加拿大纳税人面临一种微妙的两难境地。一方面，退休基金投资有方，回报丰厚，才能让加拿大人老来有退休金可领。另一方面，富人通过避税天堂逃税，加拿大因此损失的税收高达每年60亿加元，这还是保守的估算。税制缺乏公正，不够透明，吃亏的是普通纳税人。加拿大退休基金应该为避税天堂“添砖加瓦”吗？

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七家加拿大退休基金在回复记者时都指出，它们通过避税天堂投资并没有损害加拿大纳税人，因为退休基金的投资收益在加拿大本身就是免税的，所以不存在利用避税天堂少交税的问题。不过少交别的国家的税倒是可能的。CPP等退休基金甚至表示，努力让其外国投资的获利最大化，这是它们的职责。

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上个月，一家大型离岸金融公司的1300多万份文件被泄露。CBC和属于国际调查记者联盟（ICIJ）的其他媒体进行了追踪调查。加拿大的八大公共退休基金中，仅有安大略省医疗系统退休计划（HOOPP）没有被发现通过避税天堂投资。

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通过避税天堂进行海外投资的七个加拿大公共退休基金 加拿大公共退休金（CPP）

魁北克省储蓄投资银行（CDPQ）

安大略省教师退休计划（OTPP）

安大略省市政员工退休系统（OMERS）

公共系统退休金（PSP）

BC省投资管理局（BcIMC）

阿尔伯塔省投资管理局（AIMCo）

CPP表示，有两千多万加拿大人在CPP交月供或领取退休金，投资局有责任为他们争取最高的投资回报率，并保证基金代代延续。

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CPP名下的资产有85%在海外，是全世界最大的机构投资者之一。其他退休基金也有相当比例的海外投资。安大略省教师退休计划的前总裁吉姆.里奇（Jim Leech）说，三十年前，加拿大公共退休基金的投资基本上都在国内。但是现在如果不在海外投资就维持不下去，“退休金只能发一半。”

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加拿大劳工大会：你不能一面说要禁用避税天堂一面利用避税天堂

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加拿大劳工权益组织“加拿大劳工大会”的主席哈桑.尤素夫（Hassan Yussuff）却认为，加拿大退休基金在避税天堂投资有悖于道德规范，是不可接受的。一方面加拿大联邦政府多次表示要让税务系统更公正，财政部还宣布要想办法禁止加拿大人利用避税天堂；另一方面联邦管理的退休基金CPP自己就在利用避税天堂，这是说不通的。

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不过加拿大劳工大会的经济政策负责人克里斯.罗伯茨（Chris Roberts）也承认，2008年金融危机以来，退休基金的管理者必须在一个非常困难的经济大环境里勉力维持。许多劳工大会成员因此心情矛盾，一方面觉得利用避税天堂不对，另一方面也担心将来自己的退休金没有着落。

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（RCI with CBC, Zach Dubinsky, Valérie Ouellet）

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