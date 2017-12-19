（Joe Raedle/Getty Images)

原来避税天堂你我都有份：加拿大退休基金的海外投资

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 19 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在某个热带岛屿上成立一个空壳公司或信托基金来避税，这一直被认为是某些加拿大富豪、企业和政界人士的做法。但是CBC的一项调查显示，加拿大八大公共退休基金中有七个通过避税天堂进行投资。这意味着，有2500多万普通加拿大员工可能也沾了避税天堂的光，尽管他们在此之前并不知情。

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(Samantha Lui/CBC )

例如，加拿大公共退休金（CPP）拥有40%的多伦多北部407高速公路股份，其中一部分是CPP投资局通过一家位于百慕大的公司买下的。从英国伦敦通往英法之间的海峡隧道的高速铁路，一直到今年年初都是两家加拿大退休基金的资产，不过在账面上，它属于海峡群岛上的一个空壳公司。

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加拿大纳税人是吃亏了还是沾光了？

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CBC记者Zach Dubinsky说，这些加拿大退休基金和避税天堂有染，让加拿大纳税人面临一种微妙的两难境地。一方面，退休基金投资有方，回报丰厚，才能让加拿大人老来有退休金可领。另一方面，富人通过避税天堂逃税，加拿大因此损失的税收高达每年60亿加元，这还是保守的估算。税制缺乏公正，不够透明，吃亏的是普通纳税人。加拿大退休基金应该为避税天堂“添砖加瓦”吗？

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英国伦敦和海峡隧道之间的高铁一度是安省教师退休计划和市政员工退休系统的资产。(Ben Stansall/AFP/Getty)

七家加拿大退休基金在回复记者时都指出，它们通过避税天堂投资并没有损害加拿大纳税人，因为退休基金的投资收益在加拿大本身就是免税的，所以不存在利用避税天堂少交税的问题。不过少交别的国家的税倒是可能的。CPP等退休基金甚至表示，努力让其外国投资的获利最大化，这是它们的职责。

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上个月，一家大型离岸金融公司的1300多万份文件被泄露。CBC和属于国际调查记者联盟（ICIJ）的其他媒体进行了追踪调查。加拿大的八大公共退休基金中，仅有安大略省医疗系统退休计划（HOOPP）没有被发现通过避税天堂投资。

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通过避税天堂进行海外投资的七个加拿大公共退休基金
  • 加拿大公共退休金（CPP）
  • 魁北克省储蓄投资银行（CDPQ）
  • 安大略省教师退休计划（OTPP）
  • 安大略省市政员工退休系统（OMERS）
  • 公共系统退休金（PSP）
  • BC省投资管理局（BcIMC）
  • 阿尔伯塔省投资管理局（AIMCo）

CPP表示，有两千多万加拿大人在CPP交月供或领取退休金，投资局有责任为他们争取最高的投资回报率，并保证基金代代延续。

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吉姆.里奇（Linkedin)

CPP名下的资产有85%在海外，是全世界最大的机构投资者之一。其他退休基金也有相当比例的海外投资。安大略省教师退休计划的前总裁吉姆.里奇（Jim Leech）说，三十年前，加拿大公共退休基金的投资基本上都在国内。但是现在如果不在海外投资就维持不下去，“退休金只能发一半。”

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加拿大劳工大会：你不能一面说要禁用避税天堂一面利用避税天堂

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加拿大劳工权益组织“加拿大劳工大会”的主席哈桑.尤素夫（Hassan Yussuff）却认为，加拿大退休基金在避税天堂投资有悖于道德规范，是不可接受的。一方面加拿大联邦政府多次表示要让税务系统更公正，财政部还宣布要想办法禁止加拿大人利用避税天堂；另一方面联邦管理的退休基金CPP自己就在利用避税天堂，这是说不通的。

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不过加拿大劳工大会的经济政策负责人克里斯.罗伯茨（Chris Roberts）也承认，2008年金融危机以来，退休基金的管理者必须在一个非常困难的经济大环境里勉力维持。许多劳工大会成员因此心情矛盾，一方面觉得利用避税天堂不对，另一方面也担心将来自己的退休金没有着落。

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（RCI with CBC, Zach Dubinsky, Valérie Ouellet）

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