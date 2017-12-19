加东小城惊喜：如果你遵守交通规则，警察就会变身圣诞老人

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正开车的时候被警察拦下的人，多半会暗叫一声不好，因为这意味着碰上麻烦了。但是这些日子在纽芬兰省小城罗伯茨湾，向被截停的车走来的警察拿出来的不一定是罚单，很可能是一份礼物，唯一的条件是开车人在这一年里老老实实地遵守了交通规则。

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CBC记者Jeremy Eaton报道说，这是罗伯茨湾的加拿大皇家骑警第二年在圣诞节前奖励安全驾驶。他们不仅在路上送礼品卡，而且事先摸底，旁敲侧击地问出开车人或开车人的孩子今年想要什么礼物，然后买好了送上门去。礼物包括游戏机，玩具，甚至平板电视。

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收到礼物的人自然是又惊又喜。但警官沃根（Bryan Vaughan）说，他自己也很开心。平常净给人开罚单叫人破财，偶尔当一次圣诞老人，感觉真不错呢。

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警察送礼物是为了奖励模范，也是为了强调安全驾驶的重要性。沃根说，希望大家把遵守交通规则列入新年愿望。

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（RCI with Jeremy Eaton）

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