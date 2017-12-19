十一月份越过加美边境的偷渡者人数继续减少

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根据加拿大政府星期二（12月19日）公布的最新数据，十一月份共有1623人越过加美边境，随即被加拿大皇家骑警逮捕。这表明美国政府废止海地人临时身份的计划没有造成新的一波越境潮，而且每月越境人数在继续下降。

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今年八月份，仅在魁北克省就有5000多人越境进入加拿大申请难民身份。到十月份已经下降到全国1890人。加拿大政府自夏天以来多次派出官员前往美国的海地社区，澄清谣言，解释加拿大的难民接收制度，同时要求美国方面合作，加强入境签证管理。

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美国政府上个月已经宣布将在2019年取消境内海地人的临时身份。这些海地人在2010年海地大地震后去到美国，被允许暂时居留。

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（RCI with CP）

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