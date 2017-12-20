比特币何方神圣为何如此疯狂？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年可以说是比特币灿烂辉煌的一年，虽然加拿大中央银行行长波罗兹告诫人们比特币与其说是投资不如说是赌博， 但不少人认为比特币的辉煌还只是刚刚开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币这一数字货币领军者虽然币值大起大落是常态，但其总的走势是单边大角度上升。加拿大央行行长波罗兹把比特币目前的上升曲线戏称为巴黎埃菲尔铁塔两维图像的左侧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么比特币到底是这么回事呢？加拿大广播公司记者比基斯 Ian Bickis 做了介绍报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

什么是比特币

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币除了是非实体的数字货币、可以在网上跨国界流通之外，另一个特点是不受任何政府、中央银行、或者是金融机构的控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然比特币可以被用来买房子买地、或者是买任何值钱的东西，但现在比特币更多的是被当作投资的工具。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币如何运作

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币运行的最大障碍是在没有银行或信用卡公司作保的情况下，如何确保同一个比特币不会被同时、多次、在多个地方被使用，也就是比特币的信用问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币解决这个问题的办法是设立公共注册系统，每个比特币的每一次交易都被多个独立的特殊电脑用解算数学难题的办法核实、注册、成为该比特币的块链blockchain的一部分；而且这些记录永远不会被删除、也几乎无法被黑客操纵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币是怎么制造的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新比特币是由那些参加核实、注册比特币交易的电脑“挖”出来的。这些从事比特币交易核实计算的电脑，每核实（解出数学难题）一次比特币的交易就能得到一定比例的比特币奖励。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在比特币出现的早期，业余爱好者用自己的个人电脑就能从事“挖掘”比特币的工作，但现在的blockchain 数学难题的难度越来越大，需要大功能电脑才能解出数学难题、挖出比特币来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挖掘比特币不但需要有强大计算功能的电脑，而且要耗费大量电力。比特币一年耗费的电能相当于32太瓦小时，或者是北欧国家挪威一年的耗电量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为啥要用比特币

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

使用比特币的好处是交易成本低、至少是低于传统银行和清算银行所要的交易费；第二是可以让那些身处严格管控外汇国家的民众避开政府的管控购买国际资产、商品和服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币是否已泡沫化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币在2009年刚问世时很不值钱，到2013年价值是15美元一个比特币，2017年年初时的价格是1千美元，现在期货价格每个比特币已经逼近2万美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于比特币可以被分割买卖，所以钱多钱少的投资者 （投机者）都可以参与炒卖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于比特币既不给红利、也不给利息，购买比特币投资者看好的是比特币的升值潜力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于比特币的价格还能升多高、或者是会跌多低，许多人都有自己的预测，但没有人能够肯定自己的预测会成为现实。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada