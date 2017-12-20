特鲁多和蒙特利尔新市长见面

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和蒙特利尔新任市长瓦莱莉·普朗特（ Valérie Plante）本周二进行了第一次正式会面，两人交谈了大约 30 分钟。

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在之后的新闻发布会上，蒙特利尔市长说这第一次正式会议进展顺利。

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加拿大广播公司报道说，特鲁多和普朗特讨论了有关大麻合法化、公共交通和基础设施等问题。

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在大麻合法化问题上，普朗特高度赞赏特鲁多强调 “市政府在这个问题上的重要性”。

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普兰特和其他一些市政领导人呼吁联邦政府把大麻收益的一部分拨给市政府，用于资助额外的社会服务，以及增加警察的需求。

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特鲁多和普朗特还谈到了增建福利住房、扩展城市的公共交通系统等事宜。

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蒙特利尔新任市长普兰特一直强调要发展公共交通，这将有利于促进经济和社会发展，同时将减少城市的污染排放。

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（RCI with CBC）

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