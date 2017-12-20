加拿大能避免美朝战争吗？

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在朝鲜半岛战云密布的情况下，远在太平洋彼岸的加拿大想努力调停美国和朝鲜的冲突以避免战争的爆发。

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加拿大外长弗里兰德与美国国务卿蒂勒森会晤 © CBC

据加拿大广播公司记者 John Paul Tasker报道，星期二美国国务卿蒂勒森访问加拿大时除了加拿大外交部长弗里兰德与他举行了会谈之外，加拿大总理特鲁多也破格会晤了这位美国国务卿。

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分析家们认为，特鲁多会晤蒂勒森显示了加拿大对朝鲜半岛局势的担心，也显示加拿大在努力调停美朝冲突。

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加拿大和美国星期二宣布将在2018年1月16日在温哥华共同主办50年代朝鲜战争参战国会议；特别强调只要朝鲜方面愿意这次温哥华会议的大门是敞开的。

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不过，目前还没有肯定朝鲜和中国是否会参加这次温哥华会议。

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在2009年朝鲜核项目六国会谈破裂后西方国家就一直没有与朝鲜举行过直接谈判。

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加拿大除了是美国的密切盟国之外，还与古巴有良好的关系；而古巴是世界上仅有的几个与朝鲜关系不错的国家中的一个。

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