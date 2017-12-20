信吗？只有不到5%的外国人在多温购房

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许多加拿大人相信外国炒房者是加拿大几个主要城市房子被炒得泡沫化、让普通家庭住不起房子的主要原因之一。

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但到底有多少外国人在温哥华和多伦多这两个房价堪比天高的加拿大城市买了房子，直到12月中旬在这方面一直缺乏统计数字。

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据加拿大广播公司报道，加拿大统计局最新的统计数字显示，非加拿大居民买房者在大多伦多和大温哥华地区购买的房产只占不到5%。大多伦多地区是3.4%， 大温哥华地区是4.8%。

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不过非加拿大居民购房者似乎更加喜欢购买公寓楼单元。比如，非加拿大居民在大多伦多地区拥有的独立房的比例是2.1，而拥有公寓楼单元的比例是7.2%；在大温哥华地区这两个比例分别是3.2%和7.9%。

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非加拿大居民购买公寓楼单元数字增长最快的城市是蒙特利尔，从去年的1.1%增加到今年的1.7%，增加幅度超过54%。

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不过，专家们认为加拿大统计局的对大温哥华和大多伦多地区非加拿大居民购房比例的分析虽然聊胜于无，但至少有几个方面的缺陷。

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一是所谓非加拿大居民中包括那些虽然不在加拿大居住但继续拥有房产的加拿大公民；二是没有包括那些购买楼花、在公寓楼单元竣工前就把楼花出售的外国人；三是没有包括那些通过亲朋好友在加拿大购买房产的外国人。

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