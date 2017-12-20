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加拿大和美国下个月在温哥华联合主持朝鲜问题会议

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 20 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland ）和美国国务卿雷克斯·蒂勒森 （Rex Tillerson）星期二宣布，他们将在下个月，2018年的1月16日，在温哥华市联合主持一次有关朝鲜问题的会议。

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“Vancouver Group”

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他们在新闻发布会上告诉记者，温哥华会议将邀请 50年代朝鲜战争的大多数参战国到会，与会国被暂称为“温哥华小组集团”-  “Vancouver Group “， 两人表示，这是国际社会继续进行的外交努力，目的是迫使朝鲜政府坐到谈判桌旁，避免破坏性的军事行动。

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© Adrian Wyld/Canadian Press

蒂勒森说，我们继续想方设法向朝鲜施加压力，发出国际社会的统一信息：我们不会接受你这个核武国家。

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他说，我们有一个共同的目标，这就是要实现完全、彻底、可以核查的朝鲜半岛无核化。

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他表示，世界其他国家是愿意谈判的，但朝鲜不谈，我们也没法谈，我们在等他们作出愿意谈判的表示，但不会拖延。

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加拿大希望发挥积极作用

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加拿大提出举办温哥华会议，目的是希望重新启动所谓的六方会谈（包括 韩国、朝鲜、美国、中国、日本和俄罗斯），这一会谈 在2009年中断。

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加拿大外交部长弗里兰德补充说，这是国际社会希望与朝鲜政府府对话的一个明显举动，这个问题威胁到我们所有人，压力将继续，直到朝鲜改变行为。

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美国国务卿的上述表态是在朝鲜宣布成功测试了一枚突破性的洲际弹道导弹（ICBM）之后，该导弹射程覆盖整个美国。

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© KCNA KCNA

今年 9月份，朝鲜发射一枚飞越日本北部北海道岛屿的弹道导弹，这已经是不到一个月内飞越日本的第二枚弹道导弹。

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蒂勒森的到访

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到目前为止，蒂勒森是特朗普政府访问加拿大最高级的官员，唐纳德·特朗普 （Donald Trump ）在出任美国总统后，并没有把加拿大作为其对外出访的第一个目的地。

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蒂勒森在抵达后表示，我很高兴来到加拿大，我很喜欢渥太华的气温，他开玩笑说，这个国家的天气比较暖和。

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他说，“美加两国关系非常重要，两国的关系密切，我们期待通过会谈加强这一关系”。

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加拿大外长弗里兰德说，在与美国国务卿的会谈议程上，国际问题排在首位，但也有 “涉及双边关系的一些问题”。

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星期二，美国国务卿蒂勒森首先与加拿大外交部长弗里兰德进行会晤，会议比预定时间长了 25 分钟，随后他会见了加拿大内阁的加美关系委员会。

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然后美国国务卿又与加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）进行了会晤，两人讨论了朝鲜问题和北美自由贸易协定，包括加拿大与美国之间的软木贸易纠纷。

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（RCI with CBC ）

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