华人社区是否需要侨领，他们应发挥什么作用？采访林雯

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BC省移民顾问黄世惠被该省证监会裁定欺诈投资者，侵吞数百万加元。加拿大华裔专栏作者和社区活动人士林雯在接受本台采访时说，黄世惠经常自封“香港爱国侨领”，以此吸引中国大陆的投资客。实际上利用“侨领”身份行骗的人很多，只不过黄世惠一案涉及的数额太大，因此引起了主流媒体的关注。

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林雯说，目前在加拿大的华人社区侨领众多，谁都可以说自己是侨领，是不是真正受到中国国务院侨务办公室的委任却很难查清。国侨办对海外侨领没有一个非常清晰的管理规则，造成“侨骗子”、“侨痞子”横行华人社区。她印象中去年国侨办曾发文说要加强管理，但是正式的红头文件到现在还没有出来。

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她说，侨领是华人社区的一个特殊产物，据她了解，其他族裔的移民社区，比如说她比较了解的印度移民社区，没有一个政府的侨办来指定或任命侨领。

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林雯认为，我们还是需要侨领的，但是现在诈欺案件层出不穷，这个头衔“已经臭了”，需要国侨办出来整顿，并和社区达成共识。

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她还说，随着社交媒体的到来，侨领的身份和功能应逐渐转变。他们应该把主流社会的资讯正确地带给大家，应该让参政议政成为真正的公民活动，而不是传销式的口号。

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