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新趋势：健康饮食=禁忌许多食材

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 22 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在饮食方面挑挑拣拣，这个不能吃、那个不能碰，这往往是那些对食品严重过敏，或者是怕胖、爱美，亦或是上了年纪整天注意保健的人给人留下的印象。

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食品业新潮流

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但现在对饮食精挑细选已经扩大到更多的人口群体，这不断增长的势头也引起了食品加工厂和超市连锁店的关注。

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据加拿大广播公司记者Dianne Buckner报道，2018年加拿大各地会有更多的公司追逐“不含…” 食品的潮流，推出各种各样的“不含”食品。

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加拿大多伦多的食品行业咨询专家、Food Starter公司的达娜.麦考利Dana McCauley 指出，现在小心每天饮食中的各种食品成分，有长串不能吃食材清单的人在迅速增长；到处都有人说自己不吃碳水化合物、不吃乳制品、不吃红肉、不吃面食、不吃面筋，等等、等等。

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“不含…”

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加拿大多伦多Food Starter公司专门帮助食品行业的创业者提供新潮食品。比如不含咖啡因的冰茶、不加糖的冰棍、不含乳制品的花生酱、不含乳制品的杏仁奶，等等。

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一个新潮食品公司提供的素食汉堡号称没有脂肪、没有胆固醇、没有小麦、没有大豆、没有鸡蛋、没有奶制品，是以绿色蔬菜为原料制作的；而且号称味道鲜美。

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“不含”食品行业是2017年世界上增长最迅速的食品行业，专家们的预测是到2018年其年产值会达到288亿美元；到2023年年产值会达到371亿美元。

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加拿大多伦多的食品行业咨询专家麦考利女士指出，英国在6、7年前就已经开始流行起“不含”食品；在“不含”食品方面加拿大已有些落后，正在奋起追赶跑在前面的国家。

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超市与时俱进

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现在，想吃健康食品的加拿大人已经不用非去健康食品店去购买食品，而是到附近的超市连锁店就可以买到；加拿大许多超市连锁店已经开辟了专门的健康食品专柜，甚至专门拿出一个过道、让两边的货架都用于摆放健康食品。

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加拿大安大略省奥克维尔市居民艾琳Erin Magilton 和她的丈夫迈克 Mike Morneau 最近决定只吃不含小麦、奶制品和糖的饮食、以改善他们的身体健康状况。

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艾琳说她和丈夫两口子自从把每天的饮食去除了小麦、奶制品和糖之后明显感觉比以前精力充沛、头脑清晰、身轻体健了。

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时间和金钱

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不过，对于双职工、有小孩子的加拿大家庭来说，他们往往没有时间、也没有精力精挑细选自己的食品。研究显示，加拿大家庭准备的饭食中75%是15分钟之内就能上桌的食品，换句话说是超市购买的加工过的食品。大多数加拿大家庭真正用新鲜食材自己做饭几乎都是在周末才会发生的事情。

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专家们认为，这些加拿大家庭已经开始担心经常吃加工食品会给他们身体带来的负面效果。如果他们能够在超市买到健康的加工食品，他们会乐意花钱购买。

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