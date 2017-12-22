乘客的权利：什么时候航空公司该给你赔钱？（视频）

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圣诞新年，正是人们乘飞机的高峰时间，面对航班晚点、行李被损坏、邻座不守规矩等问题，不少乘客会感到一筹莫展。

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卢卡奇（Gabor Lukacs）是加拿大新斯科舍省的一位数学家，但这是他的正职，他的副业是为飞机乘客 “维权”，他曾经多次投诉航空公司，把投诉一直递到加拿大交通管理局（Canadian Transportation Agency），而且获得过大胜。

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Gabor Lukacs © CBC

卢卡奇说，加拿大的航空公司经常通过逃避应对乘客履行的义务来赚钱。

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他说，加拿大人有很多可贵的价值观，比如我们很尊重别人，很耐心，对别人很善良等等，但航空公司正在利用这些特点来 “剥削” 我们。

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卢卡奇接受了加拿大广播公司的采访，就飞机乘客的权利给出了一些提示。

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把发生的事情 “记录”下来

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卢卡奇说，乘飞机过程中如果发生了令人不快的情况，最好的办法就是用手机给拍下来。

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比如，如果有乘客发怒，或者看到行李员乱扔行李，用手机拍下，发到 YouTube上，每次这样的视频都能获得数百万人的点击反馈。

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他说，在 YouTube 上发布视频，往往比你提出1千个投诉还有用，而且这样的视频对航空公司的声誉有很大影响，通常能很快得到重视。

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行李损坏

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行李箱遭到损坏，可以索赔。

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卢卡奇说，通常航空公司会告诉你这属于“正常磨损”，但是，如果他们损坏了你的行李箱，他们就应该赔偿你。

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卢卡奇说，一收到行李箱就要拍下损坏的情况，并立即报告，这一点很重要。

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© Jan Ogden

航空公司可能会要求你提供被损坏物品的价格账单，但这不是必须的，谁能保留以前的购买账单呢？

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他说，在提出索赔并提交了有关文件后，航空公司应在 30 天内进行赔偿，但实际上，这要取决于是那家航空公司，有快有慢。

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航班晚点？争取饭钱

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加拿大没有法律规定航空公司在航班延误的情况下需要为乘客提供餐饮的钱，但这也是属于可以谈判的地方。

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卢卡奇说，如果航班晚了很长时间，你饿了，就应该去吃饭，保留收据，把帐单寄给航空公司，要求赔偿，至于能不能获得赔偿，要看公司而定。

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© The Canadian Press

邻座不守规矩？要求换座位

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卢卡奇接着说，如果你觉得邻座让你感到不安全，可以要求换座位。

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他说，比如，如果邻座对你进行骚扰等等，可以提出换座位，如果航空公司不同意，有什么事情发生在你身上，航空公司就得承担责任。

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他补充说，最好是以尊重的态度，通过乘务员安排换座位。但是，这个要求必须是合理的，比如你不能因为不喜欢旁边的人的长相而要求换座位。

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卢卡奇最后表示，我并不是要和航空公司对着干，我只是希望，航空公司把尊重乘客的权利列为重要的事宜。

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（RCI with CBC）

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