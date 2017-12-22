加拿大10月份GDP没增也没减，央行不大可能再加息

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加拿大统计局星期五（12月22日）发布数据称，今年10月份加拿大的国内生产总值（GDP）基本没变，服务业略有增长，但被产品生产行业的小幅萎缩而抵消。

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报告说，零售、制造业出现了增长，但采矿、石油和天然气、农林、金融保险、建筑等10月份均出现萎缩。

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今年 9月的 GDP 增加了 0.2%，但10月的增长为零。

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经济学家们纷纷称新出来的 GDP 数据令人失望。

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蒙特利尔银行（Bank of Montreal）的经济学家道格·波特（Doug Porter）表示，在周四有关通胀率上涨的消息后，新出来的GDP 数字不如预期，因此将会对加拿大央行提升利率有所抑制。

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多伦多TD银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家布莱恩•德普拉托（Brian DePratto）也认为，GDP数据的疲软将使加拿大央行不太可能在近期内加息。

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德普拉托表示：“虽然仍有乐观的迹象，但经济在进入第四季度后的冲力似乎不如加拿大央行的预期”。

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（RCI with CBC）

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