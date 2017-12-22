圣诞假日与外伤：铲雪机，香槟酒，绞肉机……中的凶险

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

说到断指、骨裂等外伤，我们通常会联想到工地或车间。但实际上，家也是一个容易受伤的地方，因为会用到多种工具，却没有工厂里那些严格的安全规定。今天（12月22日）是圣诞节前的最后一个工作日，假期就要开始，许多人心里已经开始筹划家宴，或是盘算假期里要干的活儿了。蒙特利尔大学附属医院的两位医生接受了Radio-Canada城市生活记者Hugo Lavoie的采访，介绍加拿大的冬季假日里最容易发生的外伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们两人中，阿兰.达尼诺（Alain Danino）是蒙大附属医院的整形外科主任，约瑟夫.布梅里（Josephe Bou-Merhi）是该院断肢再植中心负责人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

铲雪机致伤超过电锯

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

家里用到的工具若论危险性，电锯数一数二。它锯木头很好使，锯手指头更快。但也许是加拿大冬天太长的原因，被家用铲雪机伤到手指的事故更经常发生。通常是在清除铲雪机里的积雪的时候。达尼诺说，每年冬天都会发生多起这样的事故。事实上，蒙大附属医院断肢再植中心每年所做的手术当中有10%是接上在铲雪机里弄断的手指。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在室内，厨房是个锐利工具比较集中的地方。医生们提醒说，刀越钝反而越容易伤手。开生蚝的刀都不快，但要是开生蚝的时候扎了手，一般不会只是擦破皮。达尼诺过去曾在法国行医。他说，法国每年发生两千起生蚝刀伤手的事故。在加拿大要少得多。当然，法国人也很少被铲雪机弄伤手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

手指塞进绞肉机

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

厨房用具里，布梅里医生特别提醒的是绞肉机。在他医治过的患者中不乏往绞肉机里放肉块时不小心把自己的手指也放进去的。他印象最深的是有一次，另一家医院给他打电话，说收了一个抱着一个“巨大的绞肉机”的患者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然听起来有点好笑，但布梅里医生说，如果手指被卡在机器里，这是避免伤势加重的正确做法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当心瓶塞变暗器

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

开香槟酒等汽酒的时候，飞出去的瓶塞力道相当大，如果击中面部，可以造成严重伤害。达尼诺说，瓶塞打伤眼眶、眼球和颧骨的事故经常发生，甚至有因此失明的例子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣诞彩球要选择塑料的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有孩子的家庭，过圣诞节是一定要有圣诞树的。但是布梅里医生说，如果孩子还小，不要用易碎的彩球装饰圣诞树。圣诞节期间常见的“客厅伤”之一是圣诞树上的彩球被孩子抓下来以后碎在手里，划伤皮肉甚至肌腱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戒指拉断手指的事故时有发生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节日期间喝得头重脚轻，在楼梯上一脚踩空，这种事可大可小，运气好的话只是蹭破一两处皮肤而已。但布梅里医生说，人在摔下楼梯的时候会本能地用手去抓周围的东西。此时手上的戒指如果被卡在楼梯缝隙里，借着摔倒的冲力，手指会严重受伤，甚至被整根拉下来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

手指断了怎么办？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医生们说，万一手指断了，要尽可能找回所有碎屑，把断指用湿布包起来，放进一个塑料袋里，再和冰块放在一起。然后就是火速赶往医院了。不过，两位医生可不希望在节日期间见到你。他们借接受采访的机会，祝大家圣诞快乐，健康平安。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada