加拿大卫生部调查：超过三分之一大麻吸食者承认曾在吸大麻后开车

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加拿大卫生部的一项问卷调查显示，39%的的大麻吸食者承认他们曾在吸大麻后两个小时之内开车。这个比例在20到24岁的年轻人当中更高。达到43%。

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问卷的其他问题包括是否在过去十二个月中吸食过大麻，是否曾坐过在两小时之内吸过大麻的人开的车。对这两个问题，20到24岁年龄段回答“是”的比例均高于所有大麻吸食者的平均水平，分别达到44.7%和82.1%。

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甚至没有用大麻习惯的加拿大人也有27.2%曾经坐过吸大麻后不到两个小时的人开的车。调查显示这是因为相当一部分人不认为大麻会影响驾驶能力。在大麻吸食者当中只有一半人认为大麻影响驾驶能力。

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当被问到吸大麻后应该过多长时间再开车时，超过三分之一（35.7%）的人回答“看情况”，将近四分之一（23.5%）的人回答“不知道”。

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专家建议的时间是至少六个小时。

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（RCI with CBC，Susan Lunn）

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