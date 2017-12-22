前蒙特利尔交响乐团指挥被指控性侵，五个乐团宣布停止与之合作

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著名交响乐队乐队指挥夏尔.迪图瓦（Charles Dutoit）成为今年以来身陷性侵丑闻的又一名人。继四名与他合作过的女性指控他性侵后，英国皇家爱乐乐团，克里夫兰交响乐团，旧金山交响乐团，波士顿交响乐团和纽约爱乐乐团宣布中止与他的合作。

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今年81岁的迪图瓦出生于瑞士。他在1977年到2002年期间是蒙特利尔交响乐团的首席指挥。最后几年，他和该乐团的合作并不愉快，以至于后来作为其他乐团的指挥回来演出时曾拒绝加拿大媒体的采访。有报道说他性格暴躁，招致乐手抱怨，但当时没有传出过性侵指控。

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蒙特利尔交响乐团发表声明说，鉴于迪图瓦被指控的性侵行为发生在乐团之外，因此不予置评。

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三名歌剧演员和一名音乐家最近分别接受了美联社采访，讲述她们被迪图瓦性侵或性骚扰的经历。事情发生在1985年到2010年期间，在芝加哥、洛杉矶等五个美国城市。

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（RCI with AP and Radio-Canada）

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