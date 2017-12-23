(JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

2017年有哪些事件引起网民关注？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 23 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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网民有权任性。他们关注一件事，有时出于正义感，有时出于好奇心，有时纯属看热闹不嫌事大。所以，一年来被他们关注的重大事件，和新闻室、编辑部里评出来的并不相同 ， 尽管也有重合。

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除了特朗普、飓风、性侵丑闻等话题以外，2017年还有哪些事件和现象成为网络热点？让我们从年初开始说起：

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奥斯卡颁奖乌龙

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（Kevin Winter/Getty Images)

在今年奥斯卡颁奖典礼上，颁奖嘉宾把原属于《月光男孩》的最佳影片奖颁给了《爱乐之城》。这个错误在后者剧组人员已经登台，正在手捧小金人发表获奖感言时被纠正过来。当时场面混乱，堪称奥斯卡史上最尴尬时刻。

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孩子这么可爱，谁关心朴槿惠呢？

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今年三月份的一天，釜山大学的韩朝问题专家罗伯特.凯利接受BBC直播视频采访。他正对韩国总统朴槿惠被弹劾的事进行分析时，两个孩子突然一先一后闯进房间，要跟爸爸玩耍。飞扑进来救场的教授夫人让局面更加混乱。但是这段搞砸了的采访显然让全世界的网民乐不可支，成为今年Youtube点击量最高的视频之一。教授一家也成了网红。

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美联航暴力驱赶乘客

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（Youtube）

今年4月9日，一架从芝加哥飞往路易斯维尔的美联航班机因为需要让本公司工作人员搭乘飞机，要求几名乘客改签其他航班。拒绝改签的69岁越南裔医生杜成德被强行拖出机舱，导致受伤。视频被公开后，他的惨叫和满嘴是血的样子震惊了全世界的网民。美联航后来做出了道歉和赔偿，并承诺改善服务。

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BC省海狮偷袭女孩

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今年五月在BC省列治文市渔人码头，一个六岁华裔女孩被一头海狮拖进水里，幸亏立刻被旁边的人救起。这段视频被上传到社交媒体后，仅在Youtube上就获得了超过3千万的点击量。

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最受欢迎的推文

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(Twitter)

今年八月份，美国极右组织在夏洛茨维尔市举行示威活动。32岁的希瑟.海耶（Heather Hayer）被一个新纳粹主义者开车撞死。此事发生后，美国前总统奥巴马在推特上放了一张自己和四个不同族裔儿童的合影，并在下面引用了一句曼德拉的话：“没有一个人在出生时仇恨另一个肤色、背景或宗教不同的人。”

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460多万人为这条推文点赞，使它成为推特史上获赞最多的推文。

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日食吸引千百万人

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（Reuters/Mal Langsdon）

8月21日这一天，上至美国总统下至小学生，北美大陆上千百万人来到室外，观赏99年未见的日食奇景。许多人事后在网上分享照片和视频。

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歌曲《Despacito》：今年Youtube点击量之冠，创有网络以来在线收听最高记录

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波多黎各创作歌手Luis Fonsi的作品。在西班牙语里，“despacito”的意思是“轻轻地”或“慢慢地”。但实际上这首歌节奏欢快，歌词大胆热烈，加上MV里的美女、热舞和岛国风情，使它名列Youtube点击量之冠。由加拿大著名歌手贾斯汀.比伯翻唱后，更是创下有史以来在线收听最高记录。

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（RCI avec Radio-Canada）

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