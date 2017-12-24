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周日网络广播 2017-12-24

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 24 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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  1. 比特币何方神圣为何如此疯狂？
Inspirado en el bitcoin, una criptomoneda, Venezuela crea la suya, el petro- © Wiki

2017年可以说是比特币灿烂辉煌的一年，虽然加拿大中央银行行长波罗兹告诫人们比特币与其说是投资不如说是赌博， 但不少人认为比特币的辉煌还只是刚刚开始。比特币这一数字货币领军者虽然币值大起大落是常态，但其总的走势是单边大角度上升。加拿大央行行长波罗兹把比特币目前的上升曲线戏称为巴黎埃菲尔铁塔两维图像的左侧。那么比特币到底是这么回事呢？请听报道。

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  1. 好不容易全家团圆，是否应该“莫谈国事”？
© Canadian Press

圣诞夜晚餐对加拿大人的重要性不亚于中国人的年夜饭。对许多家庭来说，这是一年里唯一一次全家几代人团聚的时候。另外，圣诞节到新年这段时间也是亲戚朋友互相请吃饭最频繁的时候。这种场合该不该谈政治？尤其是在今年的政治话题多半比较易燃易爆的情况下？请听报道

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  1. 未来的媒体编辑会

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在未来，我们将围绕这个重要的问题组织编辑会议：我们今天能帮助公众理解或做什么？“ ， 我们将不会从我们自身的想法开始，我们将从公众显示的信息差距和空白开始，未来的记者将集中力量填补这些空白。

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  1. 这姑娘要取消戒酒才可肝脏移植的政策 

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加拿大许多省份由于器官移植资源有限所以实行了一些限制措施，比如酗酒者必须在戒酒至少6个月的情况下才能有资格接受肝脏移植，现在这个规定受到一位因纽特姑娘的挑战。加拿大广播公司报道说，今年26岁的姑娘达丽拉.桑德斯Delilah Saunders说她既感激医生抢救了她的生命，又对她没有资格获得肝移植的政策规定感到气愤。

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  1. 华人社区是否需要侨领，他们应发挥什么作用？采访林雯

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加拿大BC省移民顾问黄世惠被该省证监会裁定欺诈投资者，侵吞数百万加元。加拿大华裔专栏作者和社区活动人士林雯在接受本台采访时说，黄世惠经常自封“香港爱国侨领”，以此吸引中国大陆的投资客。实际上利用“侨领”身份行骗的人很多，只不过黄世惠一案涉及的数额太大，因此引起了主流媒体的关注。林雯说，目前在加拿大的华人社区侨领众多，但其真正的定义和作用却很难说清。

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收听

刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，祝您圣诞新年快乐！

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一周图片报道

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