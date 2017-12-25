特鲁多圣诞新年假期不去海外渡假了

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加拿大自由党政府总理特鲁多今年圣诞和新年假期留在加拿大过节和渡假。不知这是否与年前前往海外渡假引起的麻烦有关。

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据加拿大广播公司报道，加拿大总理特鲁多和家人2016年圣诞节和2017年新年在加拿大富豪阿加.可汗Aga Khan在巴哈马海域的私人岛屿贝尔岛 Bell Island渡假受到联邦议会反对党的猛烈抨击。

加拿大联邦议会道德专员道森女士几天前发布对此事的调查结论，认为特鲁多出任联邦政府总理后其妻子在2016年春天带孩子前往可汗在巴哈马的私人岛屿渡假、特鲁多在2016年底与妻子儿女一道再次前往可汗在巴哈马的私人岛屿渡假，而特鲁多在2016年参加了联邦政府决定是否给可汗的基金会1500万加元拨款的会议，这违反了政府官员行为准则、涉嫌利益冲突。

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虽然加拿大联邦管理游说规则的专员谢弗德Karen Shepherd今年9月份裁决说不会对阿加.可汗进行调查，可汗请特鲁多一家到其私人岛屿渡假没有违反加拿大的游说法规，因为他不是拿报酬从事游说活动的人。

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加拿大公民维权组织民主观察Democracy Watch指出，谢弗德专员以不拿工资的人给政府官员送礼物就不违反游说法规的裁决不但从法律的角度来说是错误的、违反了游说法规的精神，而且等于是为给政府官员送礼的游说活动大开了方便之门。

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人权观察表示会上法庭挑战游说专员谢弗德的上述裁决。

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