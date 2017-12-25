特鲁多圣诞祝词强调多元化优势

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据加拿大广播公司报道，加拿大联邦自由党政府总理特鲁多在星期日、也就是圣诞节前一天发表圣诞和新年祝词，呼吁加拿大人继续保持2017年建国150周年激发出来的自豪感，发挥多元化社会的优势，把温暖、互助、互相关爱的加拿大精神在新的一年里发扬光大。

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特鲁多说，每个加拿大人都可以为世界的明天变得更美好而贡献自己的力量；或者是邻里之间的互助、或者是做义工，让我们大家慷慨给予、共建社会、为实现共同的加拿大价值观而努力。

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不过特鲁多也间接承认加拿大社会面临不同和对立，所以他呼吁加拿大人倾听别人的意见和想法，要想让世界变得美好首先要让自己的街坊邻里和社区走向和谐、和睦相处。

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特鲁多特别向在海外执行维持和平任务的加拿大男女军人表达了敬意和慰问。

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