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这位男子为啥47年不打开这圣诞礼物

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 25 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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圣诞节期间人们都想赶快打开圣诞树下的礼物、看看是否得到了自己喜欢的礼物。但有一位加拿大人却不但没有打开自己的圣诞礼物、而且是已经47年都没有打开。

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花季少年

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据加拿大新闻社报道，安德里安.皮尔斯Adrian Pearce 在1970年时还是17岁的花季少年，在多伦多的一所高中上学；那一年圣诞节前他在收到女朋友维姬的圣诞礼物时也收到了她停止两人关系的信，维姬投入了一个骑摩托车的新男友的怀抱。

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很伤心的安德里安在圣诞节期间一直没有打开放在圣诞树下的那来自“前”女友的礼物，一是因为不想再次心碎，二是因为想以后如果与女友关系复合可以两人一块在圣诞节时打开来看。

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第二年的圣诞节安德里安把前女友维姬的圣诞礼物再次摆放在圣诞树下，还是没有打开。

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47年后的安德里安@Facebook

这样年复一年的重复了下去。

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想重修旧好

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7年后的一天正在上大学的安德里安碰到了维姬的小妹，她告诉他说维姬想再次与他交往、并给了他维姬的电话号码；但在安德里安与维姬恢复联系、交往了几次后双方都发现他们不会再次相爱，随后两人就不再联系。

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但安德里安仍然每年都把维姬在1970年送给他的那个圣诞礼物拿出来摆在圣诞树下, 从未打开。就是他在结婚有了孩子之后也没有停止这每年圣诞节的传统。

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安德里安说他的妻子理解并支持他这个有点奇怪的行为。

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到底是什么礼物

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安德里安说这47年来他已经从原来想知道这蓝色包装里面是什么礼物的心情变成不知道比知道更好的心情。

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不过安德里安今年圣诞节还是做了一件与往年不一样的事情：他找出维姬过去的电话号码想知道她的近况；但加拿大现在实行的是10位数电话号码，旧的电话号码已经打不通；他在网上用名字查找电话号码，结果找到了一位同名、住在不列颠哥伦比亚省Kelowna地区的女性，可一打电话才知道对方是位91岁的老奶奶。

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安德里安说他准备在50周年的时候把这件圣诞礼物打开，并举行一个付费猜测比赛，看谁能猜对礼物到底是什么；收集到的钱将捐给与圣诞节有关的慈善组织；如果这个活动能够吸引来维姬那就更好了。

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克拉克和哈定用了65年的圣诞卡 / Submitted

65年的圣诞卡

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加拿大广播公司记者Gary Ennett 也报道了两位加拿大人坚持了65年的圣诞节习惯。

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1953年，13岁的男孩克拉克Art Clarke给自己的六个朋友寄出了同样图案的圣诞卡，并请他们把原卡再寄回来；但只有一个名叫哈定David Harding的男孩把圣诞卡寄了回来。

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结果是以后每年圣诞节前克拉克都把这张圣诞卡寄给哈定，而哈定在收到后也立刻把该圣诞卡再寄回给克拉克。到今年已经是第65年，一年都没有缺过。

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唯一变化的是邮费和居住地址。1953年的邮费是一分钱邮票，但现在寄一次要10加元；不过现在克拉克和哈定用的是挂号信，因为这张圣诞卡对他们来说太宝贵了。

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