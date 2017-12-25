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注重自然和简约：看加拿大圣诞节装潢走势

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 25 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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圣诞节是加拿大最重要的一个节日，很多加拿大人会为圣诞节的装潢花上不少钱和精力，把自己的家居打扮得好像一个圣诞小 “皇宫”。

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© Submitted by Damien Packwood

亲朋好友们在圣诞新年期间互相走动，主人家的圣诞装潢自然会引出一番 “评头论足”。

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还有一些注重设计的人，甚至把自家的圣诞设计对外人开放，欢迎陌生人到家里参观和欣赏。

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尽管圣诞树、圣诞灯、圣诞球是年年有，但流行的趋势年年都有一些变化。

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加拿大的一些室内设计师介绍说，2017年的圣诞节装潢，更为讲究自然元素与人工元素的完美平衡。

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  1. 自然的优雅
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加拿大爱德华王子岛省夏洛特敦市的室内设计师帕克伍德（Damien Packwood）说，圣诞节是他最喜欢的时刻，装饰的灵感最足。

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帕克伍德说，这几年的一个趋势就是把自然元素带入自己的家中 – 桦树、树枝、绿色植物都有助于创造一种自然的气氛。

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把这些自然元素，配上蜡烛，加上闪烁的灯光，就能带来一种完美的平衡。

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© Submitted by Damien Packwood
  1. 走向简约

BC省 “西方生活”杂志的执行编辑史黛西·麦克拉克兰（Stacey McLachlan）这些年一直在关注圣诞节装饰的趋势，她说，就家庭的整体装潢而言，我们看到的一个趋势是走向简化。

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麦克拉克兰表示，现在的人们已经不需要十几箱装饰品，很多人会以全新的方式，进行一些有特点、引人注目的装饰，他们可能只需要突出一两个地方的装潢。

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  1. 多色和复古
© Robert Short/CBC

尽管红色和绿色仍然是圣诞节的“传统色”，但圣诞的颜色在不断增多，蓝色、深粉色、紫色、桔黄色等等。

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麦克拉克兰说，金属色也仍然是圣诞节最流行的选择之一，很多人家都采用金属制品或装饰品。

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她说，金属色如此受欢迎，原因是它们以如此美丽的方式反射光线，无论是树上的灯光还是蜡烛，金属制品都是反射光线的重要因子。

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她接着说，高质量的复古装饰品也是人们圣诞装潢的最爱，许多都是家庭的传家宝，一些复古闪亮的饰品会带来与众不同的味道。

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© Submitted by Grace Naumann
  1. 用有机材料，回避塑料装饰

史黛西·麦克拉克兰说，今年圣诞节装饰非常重要的一个趋势，就是回归大自然，采用有机材料，摒弃塑料制品。

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圣诞树要用真松树，饰品之类的也不要用塑料的东西，塑料属于低档次装饰。

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她说，人们可以把松枝和一些浮华的小玩意儿，如羽毛、松果等饰物摆在一起。

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她补充道，当然，圣诞节装饰，不仅仅是要注重时髦，最重要的是要营造一个让自己和家人感到幸福的空间。

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© CBC
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