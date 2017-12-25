加拿大政府将驱逐委内瑞拉外交官

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加拿大将驱逐一名委内瑞拉外交官，并禁止委内瑞拉大使回到加拿大，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（ Chrystia Freeland ）星期一（12月25日）作出了上述宣布。

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在刚过去的这个周六，委内瑞拉驱逐了一名加拿大外交官。

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加拿大外长弗里兰德说，委内瑞拉驱逐加拿大外交官是委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro） 政权的典型做法，其政府一直在破坏恢复民主的努力。

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今年以来，西方国家和委内瑞拉的邻国在民主和人权问题上对马杜罗政府的批评越来越激烈，而委内瑞拉则指责外国政府试图在鼓励其国内的右翼政变。

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© Christian Veron/Reuters

今年9月，加拿大对委内瑞拉政府实施制裁，委内瑞拉从加拿大召回了其大使，以示抗议。

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弗里兰德在星期一的声明中说，委内瑞拉大使在加拿大不再受到欢迎。

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（RCI with CBC）

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