小心：打折促销有时未必真便宜

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人们喜欢买打折促销的商品，这给人以自己能聪明购物、少花钱多办事的满意感觉。

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不过，小心商店有时会跟消费者玩猫腻。

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris报道，在圣诞节第二天的节礼日Boxing Day ，消费者血拼购物时应该多个心眼，不要被商店表面上的打折幅度冲昏头脑，而应该关注自己看中的商品是否真便宜。

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商店常用的误导消费者相信商品价格深度打折、而实际上并没怎么打折的办法主要有三个。

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首先是“清仓甩卖”。这一招是利用消费者以为清仓甩卖价格一定便宜的心理，先把商品标价太高、然后再宣传半价销售。不久前加拿大西尔斯商店关门前清仓甩卖时，一些购物者就发现有的商品原价7.97加元、却被贴上9.97加元的新价格“打折”销售。

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第二是“正常售价”。这一招是在商品价格标签上提供商品的“正常售价”作为比较、以显示现在售价的便宜。但专家们指出，这所谓的正常售价并不意味着是该商店曾经使用过的销售价格，而只是商店估计的可能售价。

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第三是“深度打折”。这一招是用虚假的降价幅度来吸引顾客。根据加拿大的竞争法规，商店在广告宣传对某种商品打折销售时必须要确认其打折前的商品销售价格是使用了很长时间的实际销售价格，否则就有“虚假打折”之嫌。但由于人手有限，加拿大竞争监管当局不可能对所有商店的打折销售广告进行核查，所以消费者见到打折销售的广告不要盲目相信。

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