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2017年加拿大政坛5件大事是啥？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 26 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在2017年即将结束的时候，加拿大广播公司英语电视网“权力和政治”栏目组 Power & Politics和一些政治专家们一道遴选了2017年加拿大政坛的5件大事。

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财政部长莫尔诺2017年日子不好过
财政部长莫尔诺2017年日子不好过 © CBC

首先是自由党政府税改计划遇阻

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特鲁多自由党政府上台前和上台后都标榜自己是保护中产阶层利益的旗手，但其推出的针对医生、会计、小业主、小公司老板的税改措施却引起这些社会群体的强烈反弹，并成为反对党猛烈抨击的对象，让财政部长莫尔诺和总理特鲁多不得不处于守势。

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财政部长莫尔诺更由于他没有及时向联邦道德专员办公室申报其所有财产而成为反对党猛烈攻击的对象，被指责利用财政部长的职务之便为自己谋私利。

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特朗普说NAFTA谈不成就撕掉
特朗普说NAFTA谈不成就撕掉 © CBC

第二是NAFTA谈判不顺

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在美国总统特朗普不断强化其修改北美大陆三国自由贸易谈判立场的情况下，加拿大政界和经济界从原来对NAFTA谈判能够顺利结束的乐观态度变成要为没有北美大陆三国自由贸易协议的时代做好准备的悲观态度。

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2018年大麻在加拿大将合法化
2018年大麻在加拿大将合法化 © CBC News

第三是大麻合法化

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尽管加拿大多数省份抱怨他们没有足够时间对大麻合法化进行准备，但特鲁多的联邦自由党政府决心要在2018年7月1日在加拿大全国实行大麻合法化。

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加拿大联邦各省政府要求从大麻销售税中分得更大的份额，并要求联邦政府支付与大麻合法化有关的警方执法方面的额外开支。

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特鲁多向加拿大土著人道歉
特鲁多向加拿大土著人道歉 © CBC

第四是改善与土著人的关系

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在加拿大庆祝建国150周年之际，自由党政府推出了一系列改善与土著人关系的措施。比如对加拿大近代史上强迫土著人家庭把孩子送到寄宿学校的措施进行道歉，把一些以推行土著人儿童寄宿学校制度的历史人物命名的联邦政府建筑物改名，对大量土著人女性失踪和被杀害的问题进行公众听证调查，拨出大笔资金用于改善土著人居住、饮用水、医疗和教育条件，等等。

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非法越境者成群结队进入加拿大申请难民
非法越境者成群结队进入加拿大申请难民 © CBC

第五是非法越境难民潮

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美国总统特朗普政府上台后严格管控移民项目的立场使得大量在美国没有永久身份的外国人采用非法越境的手段进入加拿大申请难民；2017年夏天甚至达到每天有几百名非法越境者从美国与魁北克交接处进入加拿大的程度。

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加拿大不少民众对非法越境难民潮的问题感到担心。

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加拿大联邦议会反对党指责特鲁多自由党政府先是发出美国不欢迎、加拿大欢迎难民的信息，在出现难民潮后拿不出有效措施应对，对加拿大已经接收的难民又缺乏帮助他们融入加拿大主流社会的措施，等等。

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