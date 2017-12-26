加拿大严寒天气把火车都冻坏了

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据加拿大广播公司记者Bartley Kives报道，从温哥华开往多伦多的Via Rail客运火车在快要进入马尼托巴省时发生机械故障，不得不退回到萨斯喀彻温省人口只有三百人的小镇Spy Hill；火车上的98名乘客不得不在这个小镇度过了圣诞节白天的大部分时光。

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萨斯喀彻温Langham地区居民Ryan Siemens和妻子Sandra带着3个儿子在登上火车时这次客运火车已经晚点了8个小时。

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Ryan说火车向温尼伯方向行驶后不久就似乎出现动力不足的问题，蹒跚而行了一段时间后就开不动了；这症状像是供油系统被冻住。

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在火车退回到Spy Hill小镇后，乘客们被安置到社区中心，当地的志愿救火队和居民志愿者们为火车旅客们提供了三明治和糕点，并为小孩子们提供了玩具。

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与此同时，Via Rail为无法乘火车继续旅行的乘客们提供了大巴车或者是民航机票，使他们能够尽快抵达旅行目的地。

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Via Rail证实，低于零下30摄氏度的严寒气温是导致其客运火车出现机械故障的原因。

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