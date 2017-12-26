Boxing Day: 多伦多仍处于严寒警报中

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在加拿大最大城市多伦多，想在“节礼日”- Boxing Day 外出扫货的人们今天得多穿一些。

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加拿大广播公司报道说，根据气象部门的报告，12月26日上午多伦多的气温为至 -13°C，加上风寒，感觉好像 – 25°C，到了下午，温度会略微上升至 -10°C，加上风寒 -20°C。

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昨天加拿大环境报对多伦多地区发布了极端寒冷天气警报，现在仍未解除，极端寒冷天气警报通常在气温达到 -15°C以下，或风寒达到 -20°C 以下时发出。

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多伦多市建议人们今天外出时要多裹上几层，把自己尽量全给遮住。

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多伦多的皮尔逊国际机场今天发布的推特说，Boxing Day 的航班运作正常，但乘客们仍然需要提前核实航班的情况。

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（RCI with CBC）

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