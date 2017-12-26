今年圣诞大量游客涌入魁北克城

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越来越多的人把加拿大魁北克省的首府魁北克城作为圣诞新年的度假地，加拿大广播公司报道说，今年圣诞，魁北克城接待的游客人数比往年还多。

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根据魁北克酒店协会 （l’Association hotelière de Québec）的数据，今年圣诞期间魁北克城大多数旅馆的入住率都在 85%到 95%之间。

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排名全球前十

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美国媒体CNN报道说，魁北克城是目前世界上排名前十的圣诞新年度假地之一。

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魁北克城酒店协会的执行主任 Marjolaine De Sa 说，自12月初以来，我们就不断获得各种桂冠，排名前十当然更能帮助我们。

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游客来自世界各地

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魁北克城的独特魅力吸引了许多游客，加拿大广播公司报道说，魁北克城接待的游客来自世界各地，美国、中国、南美…哪儿的人都有。

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Château Frontenac是魁北克城的标志性酒店，下榻的游客中除了外国人外，也有不少加拿大其他地方的人。

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来自蒙特利尔市的伊莎贝尔·纳特（Isabelle Nault）说，今年她决定带全家来魁北克城度圣诞，感受这里神奇的节日气氛。

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她说，“来到这里就像进入了童话般的仙境，白色的雪，冬天的气息，热巧克力，在外面转了一天后喝点葡萄酒，这种生活的小小乐趣对滋润心境是非常有好处的”。

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（RCI avec Radio Canada）

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