看魁北克省的一个11口人大家庭如何过圣诞节

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在 2017 年的加拿大，有 9 个孩子的家庭绝对要算得上 “惊人”。

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这就是蒙特利尔西部 Saint-Lazare 市的格鲁（Groulx）一家，今年圣诞期间，加拿大广播公司的 Pascal Robidas 采访了这个引起诸多人好奇的大家庭。

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从外面看，格鲁一家的房子和其他的家庭没有什么不同，一串串圣诞灯把房子照得通明。

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进到房子里面，情况可就大不一样了，一双父母和 9 个孩子正在厨房里忙碌着，孩子们在准备圣诞饼干，父母们在准备晚餐。

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这个庞大家庭的父亲是 37岁的帕斯卡·格鲁（Pascal Groulx），母亲是 34岁的塔拉·劳森 （Tara Lawson），而且，塔拉已经怀孕 6个月，他们正等待着自己第 10个孩子的来临。

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塔拉·劳森 （Tara Lawson）和帕斯卡·格鲁（Pascal Groulx） © Radio-Canada

父亲帕斯卡 说，“我们的人生就是我们的孩子，我们把所有的时间和精力都给了他们，把 110% 的精力给了他们。

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去看圣诞老人

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去购物中心和圣诞老人拍照，是有孩子的家庭每年圣诞必不可少的一项活动。

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对于格鲁一家来说，要带着年龄从1岁到16岁不等的 9个孩子一起出动，去噪杂混乱的购物中心可不是件小事情，真的需要有组织、有纪律。

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母亲塔拉说，我们早上 8 点半起床，刷牙、洗脸、梳头发，然后吃早点，穿上外套和靴子，坐上面包车，终于在 11点半到了位于西岛的购物中心。

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一大家子 11人，推着拉着抱着，有条不紊地来到圣诞老人面前，和圣诞老人拍下幸福的全家合影。

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生命的礼物

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当他们的第一个孩子出生时，父亲帕斯卡只有 17岁，母亲塔拉是 19岁。

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第一个孩子刚满几个月，第二个孩子已经在路上了，这对年轻的父母也没有怎么多想，孩子就一个个来到了人世，一个大家庭就这样形成了。

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现在，帕斯卡和塔拉都已经是人到中年，他们把全部精力放在家庭上，而且觉得其乐无穷，没什么抱怨。

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当然，人口多，生活多少会受些限制，塔拉说，我们没有出去旅行过，不过，既然没旅行过，所以我们也不用去想这些。

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圣诞马拉松

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有 9 个孩子，购买圣诞礼物可是笔不小的开销，所以，每年的圣诞节，格鲁一家都是早早就开始策划和准备。

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塔拉说，要提前一年做准备，每年圣诞节一结束，我们就已经开始在准备下一个了。

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她说，作为妈妈，她很早就开始准备给每个孩子的礼物单子，一旦有商店进行打折，她肯定不会放过机会。

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这对父母有一个共同目标：要把圣诞节的魔力播撒到孩子们的心中，等孩子长大成人了，他们也会把这一魔力传递给他们的下一代。

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母亲塔拉说，“圣诞节的记忆是不能用钱买来的，这得是你专门为孩子们“创造”的东西，我们希望在圣诞节给孩子们创造美好的时刻”。

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父亲帕斯卡接着说，“我们想给孩子们留下美好的记忆，希望他们记得圣诞假期，记得桌子上的肉馅饼、火鸡、火腿… 圣诞晚餐时的情景”。

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塔拉和帕斯卡表示，“对我们来说，圣诞节首先是家庭”。

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（RCI avec Pascal Robidas/Radio Canada）

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