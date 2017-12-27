加拿大80%的乘客对机场安检怀有信心

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圣诞新年是各大机场最繁忙的时间，根据加拿大航空运输安全局CATSA对加拿大8 个机场的旅客调查，加拿大大机场过安检的平均等候时间为 10 分钟，乘客们对加拿大机场的效率总体满意。

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整体满意率达86%

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加拿大广播公司报道说，自2011-12年以来， 隶属于联邦政府的CATSA一直在进行客户满意度调查。

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2017年的调查显示，80%的乘客表示，他们对加拿大机场的安全检查程序很有信心。

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只有14%的乘客表示他们的信心属于中等，而 5% 的受访者表示对机场安检信心不足。

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© Darryl Dyck/Canadian Press

另外，乘客们对机场安检过程的整体满意度达到86%，比2016年同期上升了两个百分点。

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这一报告说，安检过程的彻底和高效，是使乘客们感到满意的主要原因。

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CATSA的发言人 Mathieu Larocque 表示，对于机场的安检，人们总是听到一些消极的故事，但实际上大多数人的经历都很顺利。

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蒙特利尔机场时间最短

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加拿大广播公司报道说，上述调查所覆盖的机场包括哈利法克斯、蒙特利尔、渥太华、多伦多、温尼伯、卡尔加里、埃德蒙顿和温哥华的机场。

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8个 机场过安检的平均时间为10分钟。

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蒙特利尔机场的乘客报告的时间最短，平均等候时间为 6.7 分钟，而温哥华机场的乘客报告时间最长，为 13 分钟。

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在受访者中，人们表示若等了25分钟或更长的时间，则将对他们的旅行产生负面影响。

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© Antara Foto Agency

商务乘客

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据CATSA的资料显示，在那些经常旅行的乘客 （在过去两年旅行超过11次）中，平均满意度相对较低。

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这些乘客往往是商务乘客，大多为男性，年龄在35到54岁之间，他们通常会带来更多的随身携带物品。

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就安保人员提供的帮助而言，多伦多皮尔逊国际机场 （Toronto’s Pearson International Airport）的乘客满意度 比前一份报告下降了3个百分点，目前的满意度是78%。

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另外，几乎所有的乘客都说，他们在机场获得了自己选择的官方语言 – 英语或法语的服务。

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© Carl Boivin

工会抱怨

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虽然 CATSA 的报告称乘客的满意度很高，但代表机场安保人员的工会表示，工会的会员们为此付出了很多。

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United Steelworkers Union 工会代表加拿大各个机场大约 5000 名机场安检人员，工会代表 Dave Lipton 表示：“我们很高兴听到乘客的满意度处于历史最高水平，但我们的成员在从事这项工作时面临着很多挑战，付出了很多。

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他说，安检人员面临着压力，要工作严格，确保剔除安全威胁，同时又要快速处理大量的人。

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工会表示，在 2016-17 财政年度，加拿大机场的员工检查的乘客人次高达 6180 万人次。

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今年假期更忙

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行业内的分析师预计，今年的圣诞新年假期，加拿大最大的机场 – 多伦多皮尔逊机场，通过的乘客人数将达到创记录水平。

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多伦多皮尔逊国际机场（Pearson International Airport） © Mark Blinch- The Canadian Press

多伦多皮尔逊国际机场（Pearson International Airport）预计，在2017年12月17日至2018年1月7日期间，将有270万人次通过皮尔逊机场，而去年则为190万人次。

机场雇员工会计划在新年初与管理层的谈判人员坐下来，谈判有关机场雇员工作量增加的问题。

（RCI with CBC）

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