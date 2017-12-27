严寒来袭魁北克省，本周气温将极低

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克人要准备好酷寒的来临，在魁省的一些地区，气温加上风寒因素，正在滑向零下42摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部周二对魁北克发布了极端寒冷天气警报，这一寒流正在向魁北克省的东南部地区推进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大环境部（Environment Canada）的信息，极端寒冷气候会在星期三蔓延到蒙特利尔的北部郊区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大蒙特利尔星期三的最高气温为 -19摄氏度，加上风寒感觉像 -34摄氏度，本周剩下的几天，蒙特利尔的气温都会很低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无家可归者

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

协助无家可归者的组织 – Old Brewery Mission 正在昼夜努力，为接待更多的无家可归者做好准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

该机构将每天24小时为无家可归者提供餐饮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市政府在12月初宣布，拨款80万加元，用来帮助保护那些无家可归的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada