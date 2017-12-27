2018年实体商店继续挣扎求生

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在刚刚过去的节礼日，前往实体商店血拼购物的消费者数量低于往年，越来越多的人选择在网上购物。

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据加拿大广播公司报道，2017年加拿大西尔斯百货商店破产关门给加拿大实体商店敲响了警钟。专家们认为，2018年对加拿大许多实体商店来说会继续是挣扎求生的一年。

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加拿大西尔斯百货商店190个连锁店的关门和1万5千员工的失业，既有该公司经营不善的原因，也有越来越多的消费者选择网上购物的原因。

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与西尔斯在同一领域竞争的Hudson’s Bay百货连锁店公司半年前宣布裁员2千、并改组公司结构。

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网上销售巨头亚马逊公司打入食品零售行业让加拿大各超市连锁店公司不得不调整自己的竞争模式，更多的采用削价和积分奖励等方法竞争。

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不过，2017年加拿大零售行业也有赢家，这就是一块钱商店 Dollarama；该公司靠价格低廉、货品多样赢得更多消费者的喜爱。

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引领零售行业潮流的美国在2017年有8500到9千家商店关门；相比之下在经济危机的2008年美国只有6100家商店关门。

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