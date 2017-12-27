这个行业的失业潮快要来了？

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不久前还被认为是科学幻想的无人驾驶货运大卡车已经开始在美国和加拿大出现。

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据加拿大新闻社记者Ross Marowits报道，加拿大高速公路上已有无人驾驶货运大卡车在实验性行驶，一些采矿公司和油砂矿公司也开始试验性使用无人驾驶巨型卡车。

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专家们认为，加拿大货运公司很愿意使用无人驾驶货柜车，这即解决了目前货运卡车司机短缺的问题、也减少了运输成本、还能减少货运大卡车的交通事故。

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但代表30万加拿大货运卡车司机的Canadian Trucking Alliance却对无人驾驶货运卡车抱谨慎态度，甚至不愿使用“无人驾驶技术”这一词，而是用“先进驾驶技术”来形容目前快速发展的自动驾驶技术；并认为多数加拿大人对与无人驾驶的40吨载重大卡车在高速公路上并排行驶感到担心。

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专家们认为，到2030年，目前世界上640万货运卡车司机会有一半失去工作。首先会被无人驾驶货运卡车取代的是那些长途货运卡车司机的工作，短途送货的货运卡车司机的工作会相对稳定。

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