2017年加拿大5大新闻人物是谁

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在2017年快结束的时候，加拿大广播公司英语电视网权力和政治节目组Power & Politics选评了本年度影响加拿大政坛的5大新闻人物；其中没有加拿大总理特鲁多。

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头把交椅给了美国人

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对加拿大政坛影响最大的政治新闻人物的头衔给了美国总统特朗普。

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特朗普特立独行的行事风格不但搅得美国政坛动荡不止，而且其对朝鲜强硬、承认耶路撒冷是以色列首都的外交政策让加拿大政府感到关切，其不惜撕毁北美大陆三国自由贸易协议的贸易政策让加拿大政界和商界措手不及。

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联邦财长是第二名

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第二个政治新闻人物是加拿大联邦财政部长莫尔诺。莫尔诺在2017年上半年作为联邦财政部长的表现还是中规中矩，但在下半年由于推出税改措施和自己没有及时向联邦道德专员申报全部财产及没有把自己拥有的家庭公司股票纳入信托管理而成为联邦议会反对党攻击的对象。不但引发了许多媒体的负面报道，而且让特鲁多自由党政府本来可以得分的税改计划失分不少。

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并列第三位的是两位新党魁

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占据加拿大新闻人物第三位的有两个人，一位是加拿大保守党新领袖谢尔、一位是加拿大新民主党新党魁辛格。这两人都是在几个月前才当选成为本党新领袖，都誓言要在2019年的大选中率领自己的政党击败特鲁多的自由党而上台执政。

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第四位是外长弗里兰德

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加拿大外交部长弗里兰德女士在2017年经常在加拿大媒体的新闻报道中出现，她被认为不但是加拿大近年来表现最出色的外交部长、在处理棘手外交事务问题上的表现可圈可点，而且是特鲁多自由党政府内阁中表现最出彩的部长。

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第五位是卡达尔

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今年30岁的卡达尔入选加拿大5大新闻人物不是因为他今年做了什么，而是因为别人对他做了什么。

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今年夏天加拿大自由党联邦政府给了卡达尔1050万加元的赔偿，原因是联邦政府没有能够保护卡达尔身为加拿大公民的权益。

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卡达尔在阿富汗战场被美军俘虏后以涉嫌用手榴弹炸死炸伤美国军人的罪名被关进关塔纳摩军事基地的监狱，在被关押期间受到酷刑折磨和审讯。

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卡达尔回国后向法庭控告加拿大政府、要求赔偿2千万加元。

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虽然加拿大最高法院裁决联邦政府未能保护卡达尔的人权，但多数加拿大民众反对自由党联邦政府给卡达尔巨额赔偿的决定。

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