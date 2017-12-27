（CBC News)

哈萨克斯坦残疾儿童在加拿大找到了乐园

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 27 十二月, 2017 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在一般人眼里，来自哈萨克斯坦的吉利尔（Kirill Facey）不是一个理想的领养对象。因为生下来就没有右手，他在亲生父母眼里也算不上一个理想的后代。他出生后，他们甚至没有把他从医院抱回家，就从他的生命中彻底消失了。接下来的四年里，他先后被孤儿院介绍给六对想领养孩子的本地夫妇，但都没有被看中。直到两年前，他遇到了来自纽芬兰省帕拉代斯市的费希夫妇，道格和莱斯丽（Doug & Lesley Facey）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道格.费希和妻子莱斯丽两年前从哈萨克斯坦领养了天生右臂残缺的吉利尔。(Sherry Vivian/CBC)

领养和爱情一样，也是有缘分的吧。道格对CBC记者Carolyn Stokes说，遇到吉利尔以前，他们夫妇已经和国际领养机构打了三年交道。“他想找一个爱他的人，而我们则想找一个人来爱。”残缺的右臂是此前他每一次被抛弃和淘汰的理由，却让费希夫妇下定了领养他的决心。因为道格自己的父亲克里斯也是生下来就没有右手。但是老爷子一辈子没有想干而干不成的事：成家立业，做生意，做慈善，还参加过两届残奥会，为加拿大赢得五枚奖牌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/HO, Brian Scott)

2015年在圣约翰斯机场，祖孙俩初次相见。吉利尔有生以来第一次见到一个和他一样的人，惊讶地瞪大了眼睛。爷爷半跪下来伸出残肢，他犹豫了一下，怯生生地把它握住。这张照片传到网上后，感动了许多人。那时他只会说俄语，从来没有用过彩色铅笔，也从来没有用浴缸洗过澡（因为孤儿院里人手不足，保育员只用湿毛巾给孩子们擦身）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在吉利尔已经六岁了，是个热情洋溢的小男孩。爷爷说，他喜欢每一个人，有许多爱要给出去，总是急着拥抱对方，好像是要把失去的时间补回来。妈妈说，从来没有见过那么喜欢洗澡的小孩。他还喜欢游泳，画画，以及穿超人斗篷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Bruce Tilley/CBC)

他有两只画满超人图案的假肢，一只用来骑车，一只用来上体操课。平常在家，他喜欢不戴假肢趴在地板上画画，为此常常把支撑身体的半截右臂染得五颜六色。爸爸道格说，他完全无法理解，为什么有人有自己生育孩子的幸运，却因为他少一只手就抛弃他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妈妈莱斯丽说，吉利尔似乎有些明白自己的生活里发生的变化。他有一次对她说：“妈妈，我喜欢这里。这里空气好。”这让她感到吃惊。吉利尔还记得过去的生活。但是对她来说，仅仅是想象一下他在孤儿院吃过的苦都觉得受不了。“这让我心碎。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Sherry Vivian/CBC)

吉利尔一见面就喜欢上的爷爷，现在是他的榜样。这个爷爷一辈子天不怕地不怕，从不觉得自己不如人。父母常常用他来鼓励吉利尔：“爷爷能做到的事，你也能做到。”祖孙俩常常默契地用右臂互碰一下，这是他们独享的握手方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们居住的城市帕拉代斯（Paradise），在英语里的意思是“天堂”。克里斯说，也许有人会说吉利尔是个幸运的孩子，“但是更幸运的是我们，因为有了他。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC， Carolyn Stokes）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

并不是每一个孩子都是天使：跨国领养背后的秘密

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

意外发现：两个澳门孤儿的寻亲之旅

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Accompagner les premiers pas du nouvel arrivant à Montréal

RCI | English

Tennis season is upon us with lots of questions for Canadian fans

RCI | Español

Omar Khadr, personaje de la actualidad política en Canadá en 2017

العربية | RCI

انتفاضة شعبية في كردستان العراق؟

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志