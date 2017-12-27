哈萨克斯坦残疾儿童在加拿大找到了乐园

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在一般人眼里，来自哈萨克斯坦的吉利尔（Kirill Facey）不是一个理想的领养对象。因为生下来就没有右手，他在亲生父母眼里也算不上一个理想的后代。他出生后，他们甚至没有把他从医院抱回家，就从他的生命中彻底消失了。接下来的四年里，他先后被孤儿院介绍给六对想领养孩子的本地夫妇，但都没有被看中。直到两年前，他遇到了来自纽芬兰省帕拉代斯市的费希夫妇，道格和莱斯丽（Doug & Lesley Facey）。

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领养和爱情一样，也是有缘分的吧。道格对CBC记者Carolyn Stokes说，遇到吉利尔以前，他们夫妇已经和国际领养机构打了三年交道。“他想找一个爱他的人，而我们则想找一个人来爱。”残缺的右臂是此前他每一次被抛弃和淘汰的理由，却让费希夫妇下定了领养他的决心。因为道格自己的父亲克里斯也是生下来就没有右手。但是老爷子一辈子没有想干而干不成的事：成家立业，做生意，做慈善，还参加过两届残奥会，为加拿大赢得五枚奖牌。

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2015年在圣约翰斯机场，祖孙俩初次相见。吉利尔有生以来第一次见到一个和他一样的人，惊讶地瞪大了眼睛。爷爷半跪下来伸出残肢，他犹豫了一下，怯生生地把它握住。这张照片传到网上后，感动了许多人。那时他只会说俄语，从来没有用过彩色铅笔，也从来没有用浴缸洗过澡（因为孤儿院里人手不足，保育员只用湿毛巾给孩子们擦身）。

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现在吉利尔已经六岁了，是个热情洋溢的小男孩。爷爷说，他喜欢每一个人，有许多爱要给出去，总是急着拥抱对方，好像是要把失去的时间补回来。妈妈说，从来没有见过那么喜欢洗澡的小孩。他还喜欢游泳，画画，以及穿超人斗篷。

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他有两只画满超人图案的假肢，一只用来骑车，一只用来上体操课。平常在家，他喜欢不戴假肢趴在地板上画画，为此常常把支撑身体的半截右臂染得五颜六色。爸爸道格说，他完全无法理解，为什么有人有自己生育孩子的幸运，却因为他少一只手就抛弃他。

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妈妈莱斯丽说，吉利尔似乎有些明白自己的生活里发生的变化。他有一次对她说：“妈妈，我喜欢这里。这里空气好。”这让她感到吃惊。吉利尔还记得过去的生活。但是对她来说，仅仅是想象一下他在孤儿院吃过的苦都觉得受不了。“这让我心碎。”

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吉利尔一见面就喜欢上的爷爷，现在是他的榜样。这个爷爷一辈子天不怕地不怕，从不觉得自己不如人。父母常常用他来鼓励吉利尔：“爷爷能做到的事，你也能做到。”祖孙俩常常默契地用右臂互碰一下，这是他们独享的握手方式。

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他们居住的城市帕拉代斯（Paradise），在英语里的意思是“天堂”。克里斯说，也许有人会说吉利尔是个幸运的孩子，“但是更幸运的是我们，因为有了他。”

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（RCI with CBC， Carolyn Stokes）

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