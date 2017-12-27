两个BC省稚龄女孩在圣诞节之日被害

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在温哥华岛南端滨海小城Oak Bay，6岁的克洛伊.贝利（Chloe Berry）和4岁的妹妹奥布里.贝利（Aubrey Berry）12月15日被发现死在一栋公寓里。一名受伤的男子被送进医院。他同时也是目前唯一的嫌疑人。温哥华岛警方已把此案定为凶杀，由重案组负责调查。

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姐妹俩的父母自2013年起离异。据信案发时她们是由父亲照看。警方目前没有透露更多的信息。但是CBC记者查到的法庭文件显示，他和孩子们的母亲莎拉.科顿（Sarah Cotton）正在打官司，最近一次出庭是在11月23日。

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此案在当地居民中引起悲痛和担忧。科顿的朋友和前同事桑德拉.赫德森（Sandra Hudson）告诉记者，她自两个女孩出生起就认识她们。姐妹俩非常可爱，是“每个人都会希望有的女儿。”

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（RCI with CBC）

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