寒流+断电：仍有数千新斯科舍省家庭在严寒中苦等恢复供电

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星期三（12月27日），加东大片地区仍处于寒流中。在新斯科舍省，风寒指数将在星期三夜间到星期四清晨下降到最低零下30摄氏度。但圣诞日的风雪造成大面积断电。直到当地时间下午4点，仍有将近四千多人家没有恢复供电。

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该省电力局发言人说，已经派出700多人进行紧急抢修。原计划在今天中午以前让所有家庭恢复供电。但是由于新的故障，可能会推迟到午夜时分才能完成所有抢修工作。

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圣诞节当日，暴风横扫新斯科舍省，风速一度达到每小时110公里。供电网受损最严重的地区是该省南岸，断电用户最多时达到15万8千。少数人家的电话线也被切断。

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低温天气预计将一直持续到周末。新斯科舍省会哈利法克斯市开放多个收容中心和救助中心，并呼吁市民帮助无家可归者，发现有人露宿街头时或是指点他们去收容所，或是打电话通知警方或救助人员。

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（RCI with CBC）

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