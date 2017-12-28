2017年加拿大人关注的5大政治乌龙

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在2017年快结束的时候，加拿大广播公司英语电视网权力和政治节目组Power & Politics选评了本年度加拿大人关注的5大政治乌龙事件，这次加拿大总理特鲁多有幸（不幸）入选。

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自由党税改计划受阻

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特鲁多的自由党在上台前和上台后都高举为中产阶层谋福利的大旗，但今年秋季财政部长莫尔诺推出的税改措施却被反对党抨击为是在打击中产阶层和小业主的利益，而不管不顾大富翁和大公司避税、逃税的问题。

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加拿大一些政治分析家们认为，自由党推出税改措施时犯了缺天时、缺人和的错误。正确的做法应该是先对大公司和有钱人避税、逃税的问题采取一定的解决措施，然后再推出对小公司、小业主的税改计划；此外在推出税改措施时应该做好宣传和公关工作。

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推特乱放炮的特朗普

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排名第二的政治乌龙是美国总统特朗普随意在推特放炮、满嘴跑火车的问题。比如他没有拿出证据却指责前奥巴马政府在总统大选期间对他进行电话窃听，引起了很大的政治风波。

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Phoenix薪金发放系统

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排名第三的是加拿大联邦政府Phoenix雇员薪金发放系统错误百出、用了两年时间去解决问题却越搞越乱的事情；多发、少发或者是没发工资的联邦政府雇员的数量在2017年是成千上万；而且马上要来临的报税季节又让他们没有可靠的收入文件去正确报税。

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加拿大总审计长的年度审计报告指出，原本要节省几千万加元成本的政府各部统一使用的Phoenix工资发放系统现在不但要多花10亿加元才能让其正常运作，而且还需要至少两年的时间。

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可怜的英国首相

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排名第四的是英国首相梅伊提前三年举行大选却丢掉保守党的多数党地位、以少数党的地位勉强执政的事件；这让英国在与欧盟的脱欧谈判中处于不利的地位。

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特鲁多渡假…

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排名第五的政治乌龙是加拿大自由党政府总理特鲁多2016年圣诞节到2017年新年在大富豪阿加.可汗巴哈马私人岛屿渡假的事件。

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在2017年的大部分时间里，加拿大自由党政府总理特鲁多应对联邦议会反对党对此事抨击的回应是，他在配合联邦道德专员的调查；并说他没有事前就渡假一事征求道德专员的意见是因为可汗是他家的私人朋友。

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联邦道德专员道森女士的调查结果在年底前公布，其调查结论是可汗并不是特鲁多的私人朋友、特鲁多前往可汗的私人岛屿渡假违反了联邦政府雇员的道德操守准则。

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加拿大政治观察家们认为，特鲁多被联邦道德专员裁定违反了政府官员道德守则、再加上联邦财政部长莫尔诺被联邦议会反对党指责利用职权为自己家庭的公司谋私利，这对高举廉洁政府大旗的特鲁多的自由党来说不能不说是个讽刺。

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