2018年汽油价格会让许多人心痛

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2017年加拿大人在给自己的汽车加油时已经感觉油价越来越贵，专家们的预测是2018年的油价还会继续上升。

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据加拿大广播公司记者Tony Seskus报道，加拿大汽油零售领域的专家Dan McTeague认为，加拿大驾车者在2018年要准备好应对更高的汽油价格；汽油价格的上升会主要集中在2018年下半年，油价上升的幅度会在每立升5分钱左右；加拿大零售汽油市场价格主要是受美国市场汽油价格的影响。

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除了美国汽油市场的影响之外，还有几个会影响中长期汽油价格的因素。

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一是以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织将在2018年夏天讨论决定是否继续维持其限制石油日产量的措施。如果结束限产则油价可能走低，如果继续限产则油价可能会上升。

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二是美国的石油和天然气生产能力是否快速增长。快速增长的美国石油和天然气生产能力会明显增加供给、限制油价的上涨幅度。

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三是加拿大三条输油管道是否能按计划推进。输油管道的顺利施工意味着更多的加拿大石油进入市场、有利于减少油价上升的压力。

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四是绿色能源的增长速度。风能发电、太阳能发电和传统的水电发电能力的快速增长也能够缓解油价的上升压力。

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