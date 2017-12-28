标准一放松申请入籍者数量暴增

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道，在10月份加拿大联邦移民部放松了对申请入籍者英语或法语的语言能力和对在加拿大居住时间的要求后，申请成为加拿大公民的人数猛增。

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在2017年10月11日加拿大入籍新规定开始实施之前，每个星期平均有3653人申请入籍；而在新规定开始实施之后的第一个星期，申请入籍的人数猛增了差不多5倍、达到1万7千5百人，第二个星期申请入籍的人数虽然有所下降，但仍然超过1万2千5百人。

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联邦政府移民和难民事务部发言人Nancy Caron认为，放松对居住时间的要求使不少原来不够条件申请入籍的新移民可以够格申请成为加拿大公民。

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加拿大在2014-2015财政年度把申请入籍的费用上调到630加元，这虽然高于新西兰、澳大利亚、德国和法国的入籍申请费，但比英国、美国、荷兰等国的入籍申请费要低。

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最近几年平均每年有20万人向加拿大移民和公民事务部递交入籍申请。

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