加拿大真冷啊，连室外冰球都没法打了

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星期四一大早，很多加拿大人一出门就大呼小叫：“好冷啊”！

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马尼托巴省 © Trevor Brine/CBC

加拿大环境部表示，先不说现在的天气有多冷，关是这股寒流持续的时间，就非常少见。

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加拿大的气象学家 Alexandre Parent 这个星期表示，强大的寒流覆盖了加拿大的平原省份、安大略省和魁北克省，而且正在往大西洋沿岸省份移动。

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最糟糕的是，这种极度寒冷的天气将一直持续到这个周末！

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冰面给冻裂了：渥太华冰球赛取消

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在加拿大首都渥太华市，极度寒冷导致 “贝尔资本杯国际青年冰球赛” – The Bell Capital Cup international youth hockey tournament 的主办方取消了原定在室外举行的三场比赛。

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© Canadian Press/Fred Chartrand

加拿大广播公司报道说，比赛本来安排在星期三、星期四和星期五在加拿大议会山的 Canada 150 冰场上举行，但冰场的冰面给冻出了裂缝，平冰车修也修不好，所以只能取消这些冰球比赛。

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大西洋沿岸省份紧张

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星期四早上，加拿大环境部发布的严寒警报图显示，阿尔伯达省、萨斯喀彻温省、马尼托巴省、安大略省、魁北克省部分地区都在严寒警报的覆盖区内，新斯科舍省、爱德华王子岛省、新不伦瑞克省、纽芬兰和拉布拉多也都收到了特殊天气警报。

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© Radio-Canada

在新斯科舍省，天气预报说，加上风寒，气温给人的感觉是在-26到-30摄氏度之间，新不伦瑞克省在-30到-35摄氏度之间。

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而且，新斯科舍省可以说是冬季灾难一拨接一拨，12月25日和26日已经遭受了强风袭击，风俗高达 100公里/小时，一度造成15万8千客户停电，星期四省电力局的工人们还在继续抢修，还有许多家庭大冬天没有电力供应。

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现在，这个地区的气温已经在开始骤降。

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哈密尔顿冻死一人

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在安大略省，气息学家Alexandre Parent说，安大略省北部地区是遭受寒流袭击最严重的地区，一些地方的气温把风寒因素加入在内，预计给人的感觉会像 -50摄氏度一样。

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警方表示，在哈密尔顿市，星期二有一名77岁男子因为汽车出了车祸，自己从车里出来了一会儿，结果因低温而丧生。

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Alexandre Parent表示，这样的极端天气，在1993年的圣诞节和新年之间曾经有过，但当时虽然气温降到了很低，但没有持续多久。

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他说，通常的情况是我们有一天或两天的极度寒冷天气，但之后气温又会回升到零度上下。像今年这样，寒流覆盖如此大的面积，气温比正常情况低 10到15摄氏度，而且持续数天不走，是非常特殊的。

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（RCI with CBC）

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