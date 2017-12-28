2017年北极大事之一：中国雪龙号环北冰洋考察

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中国极地考察船“雪龙号”今年夏天前往北极地区进行环北冰洋考察。加拿大渥太华大学北极专家马修.朗德里奥（Mathieu Landriault）把此事列为2017年北极地区的重大新闻之一。

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他认为另一个重大事件是北冰洋禁渔协议的签署。中国也是该协议的签署国之一。

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朗德里奥称赞说，中国尊重加拿大在北极地区的领土主权，表现堪称楷模。他在接受RCI记者Eilis Quinn采访时说，中国在“雪龙号”出发前向加拿大政府提出请求，并为等候批准推迟了启航日期。相比之下，美国在1969年和1985年穿过西北航道时都没有这样做，因为他们认为那里属于国际水域。

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另外，中国和俄罗斯合作在北方修建深水港和铁路的计划也引起了加拿大北极专家的关注。

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（RCI， Eye on the Arctic, Eilis Quinn）

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