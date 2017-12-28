加拿大人自豪吗？渥太华成为全球最冷的首都

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全世界最冷的首都城市原本是蒙古的乌兰巴托，但是本周寒流横扫加拿大，渥太华星期三到星期四夜间的温度下降到零下29摄氏度，硬是把全球最冷首都的称号从乌兰巴托那里抢了过来。

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同一时间，乌兰巴托最低气温为零下26摄氏度。

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俄罗斯的莫斯科和哈萨克斯坦的阿斯塔纳是另外两个以寒冷知名的首都城市。但是在星期三夜间，这两个城市的最低温度分别为2摄氏度和零下13摄氏度。西伯利亚经常是严寒的代名词，但是当地城市新西伯利亚市星期三夜间的最低温度为零下14摄氏度。

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星期四（12月28日），加拿大气象预报部门对魁北克省和渥太华所在的安大略省南部地区发布严寒警告：安省星期四夜间当地风寒指数可达到零下30到35摄氏度。魁北克省西部和中部则可达到零下38摄氏度。

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低温天气预计将持续到元旦后。加拿大环境部建议居民及宠物避免长时间呆在室外；穿多层衣服；保护好头脸和手；开车出行要带上毯子、跨接电缆等应急物品。如果必须在室外工作，务必经常回室内取暖。

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（RCI with CBC）

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